https://ria.ru/20200728/1575059904.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 217
Коронавирус выявлен за сутки еще у двух жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 217,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:05
2020-07-28T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире
ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Коронавирус
выявлен за сутки еще у двух жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 217, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Минздрав непризнанной НКР 26 июля сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 217 граждан. Выздоровели 154 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 126 жителей, проведен 4991 тест на наличие коронавирусной инфекции.
В ведомстве отметили, что состояние девяти пациентов с выявленным COVID-19 тяжелое, восьми - средней тяжести.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.