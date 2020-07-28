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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575059904.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 217
Коронавирус выявлен за сутки еще у двух жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 217,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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в мире
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 217

17:05 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у двух жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 217, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Минздрав непризнанной НКР 26 июля сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 217 граждан. Выздоровели 154 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 126 жителей, проведен 4991 тест на наличие коронавирусной инфекции.
В ведомстве отметили, что состояние девяти пациентов с выявленным COVID-19 тяжелое, восьми - средней тяжести.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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