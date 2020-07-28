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Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции
Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:03
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РИА Новости
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353
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кгб белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции

17:03 28.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил в Facebook, что возле здания Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске задержаны сотрудники СМИ, предварительно, девять человек.
"Всех уже отпустили", - сказала Ганусевич. Ранее она поясняла, что официально журналисты не задерживались, а были доставлены в РУВД Заводского района Минска для уточнения личности.
Корреспондент портала tut.by Елена Толкачева подтвердила РИА Новости, что ее и других журналистов, задержанных возле КГБ Белоруссии, отпустили из отделения милиции. "Да, всех отпустили", - сказала Толкачева.
По ее данным, возле Комитета госбезопасности во вторник были задержаны девять сотрудников СМИ.
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КГБ БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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