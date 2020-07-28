Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил в Facebook, что возле здания Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске задержаны сотрудники СМИ, предварительно, девять человек.

"Всех уже отпустили", - сказала Ганусевич. Ранее она поясняла, что официально журналисты не задерживались, а были доставлены в РУВД Заводского района Минска для уточнения личности.

Корреспондент портала tut.by Елена Толкачева подтвердила РИА Новости, что ее и других журналистов, задержанных возле КГБ Белоруссии , отпустили из отделения милиции. "Да, всех отпустили", - сказала Толкачева.