https://ria.ru/20200728/1575059798.html
Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции
Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:03
2020-07-28T17:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кгб белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 28 июл – РИА Новости.
Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске
журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил в Facebook, что возле здания Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске задержаны сотрудники СМИ, предварительно, девять человек.
"Всех уже отпустили", - сказала Ганусевич. Ранее она поясняла, что официально журналисты не задерживались, а были доставлены в РУВД Заводского района Минска для уточнения личности.
Корреспондент портала tut.by Елена Толкачева подтвердила РИА Новости, что ее и других журналистов, задержанных возле КГБ Белоруссии
, отпустили из отделения милиции. "Да, всех отпустили", - сказала Толкачева.
По ее данным, возле Комитета госбезопасности во вторник были задержаны девять сотрудников СМИ.