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Власти Сочи подадут в суд на ресторан из-за концерта Моргенштерна
Власти Сочи направят в суд иск о деятельности ресторана "Виноград", где в пятницу прошел концерт Моргенштерна в нарушение действующего в регионе режима... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:03
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, происшествия

Власти Сочи подадут в суд на ресторан из-за концерта Моргенштерна

17:02 28.07.2020 (обновлено: 17:03 28.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи . Архивное фото
СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Власти Сочи направят в суд иск о деятельности ресторана "Виноград", где в пятницу прошел концерт Моргенштерна в нарушение действующего в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает мэрия курорта.
В Сочи 24 июля в одном из ресторанов в Адлерском районе прошел концерт артиста Моргенштерна. Видео с концерта появилось социальных сетях. На нем видны толпы людей у сцены и в бассейне без масок, несмотря на действующий в регионе масочный режим. Сам артист на одном из видео иронизирует, что "это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все". Полиция провела проверку и составила два материала о нарушении режима повышенной готовности в регионе.
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"Уже сегодня администрацией города совместно с Роспотребнадзором будет направлен иск в суд по делу о деятельности ресторана "Виноград" в Адлерском районе. В минувшие выходные в заведении состоялось массовое мероприятие с нарушением правил и требований Роспотребнадзора: большое скопление людей на одной площадке, несоблюдение социальной дистанции, кроме того, ресторан не закончил работу в положенные двенадцать часов ночи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе ежедневно проводятся рейды с правоохранительными органами и представителями Роспотребнадзора по выявлению недобросовестных рестораторов и отельеров.
"В случае игнорирования предписаний нарушителей ждут крупные штрафы или приостановка деятельности", - говорится в сообщении.
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