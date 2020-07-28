Власти Сочи подадут в суд на ресторан из-за концерта Моргенштерна

СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Власти Сочи направят в суд иск о деятельности ресторана "Виноград", где в пятницу прошел концерт Моргенштерна в нарушение действующего в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает мэрия курорта.
В Сочи 24 июля в одном из ресторанов в Адлерском районе прошел концерт артиста Моргенштерна. Видео с концерта появилось социальных сетях. На нем видны толпы людей у сцены и в бассейне без масок, несмотря на действующий в регионе масочный режим. Сам артист на одном из видео иронизирует, что "это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все". Полиция провела проверку и составила два материала о нарушении режима повышенной готовности в регионе.
"Уже сегодня администрацией города совместно с Роспотребнадзором будет направлен иск в суд по делу о деятельности ресторана "Виноград" в Адлерском районе. В минувшие выходные в заведении состоялось массовое мероприятие с нарушением правил и требований Роспотребнадзора: большое скопление людей на одной площадке, несоблюдение социальной дистанции, кроме того, ресторан не закончил работу в положенные двенадцать часов ночи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе ежедневно проводятся рейды с правоохранительными органами и представителями Роспотребнадзора по выявлению недобросовестных рестораторов и отельеров.
"В случае игнорирования предписаний нарушителей ждут крупные штрафы или приостановка деятельности", - говорится в сообщении.