Власти Сочи подадут в суд на ресторан из-за концерта Моргенштерна

В Сочи 24 июля в одном из ресторанов в Адлерском районе прошел концерт артиста Моргенштерна. Видео с концерта появилось социальных сетях. На нем видны толпы людей у сцены и в бассейне без масок, несмотря на действующий в регионе масочный режим. Сам артист на одном из видео иронизирует, что "это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все". Полиция провела проверку и составила два материала о нарушении режима повышенной готовности в регионе.