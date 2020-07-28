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В Русском музее открывается выставка картин, поступивших от дарителей
Выставка "Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898-2019. Избранное" откроется в среду в Русском музее, сообщает пресс-служба банка ВТБ,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:09
культура
русский музей
втб
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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культура, русский музей, втб

В Русском музее открывается выставка картин, поступивших от дарителей

17:07 28.07.2020 (обновлено: 17:09 28.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Выставка "Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898-2019. Избранное" откроется в среду в Русском музее, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступающего генеральным спонсором этого выставочного проекта.
Масштабная экспозиция приурочена к 125-летию музея и объединяет наиболее значимые произведения, поступившие в его собрание от дарителей с момента основания до наших дней. Выставка включает около 1500 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства, которые займут все дворцы Русского музея. На примере даров художников и их наследников, а также частных коллекционеров созданы отдельные разделы выставки, рассказывающие об истории отечественного искусства.
В Михайловском замке представлены иконы, живопись и графика XVIII – первой половины XIX века, в Корпусе Бенуа − живопись, скульптура и графика второй половины XIX – середины XX века, в Мраморном дворце − живопись 1960–1980-х годов и современное российское искусство. Гравюра, народное и декоративно-прикладное искусство и нумизматика разместятся в Строгановском дворце. Произведения, расположенные в постоянной экспозиции, будут отмечены особыми знаками, связывающими их с временными выставками во дворцах.
Ока
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"Впервые за 18 лет сотрудничества с Русским музеем, которое является частью общебанковской программы “Культурная страна”, мы поддерживаем столь уникальный по своему масштабу и содержанию проект. Именно дары меценатов, коллекционеров и художников составляют основу богатой коллекции Русского музея, благодаря им она стала крупнейшим в мире собранием национального искусства России. Выставка отдает дань уважения всем дарителям и станет настоящим праздником для искусствоведов и любителей", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
Экспозиция будет открыта до 14 ноября 2020 года.
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КультураРусский музейВТБ
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