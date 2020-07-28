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В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток
Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:59
россия
сергей фургал
хабаровск
происшествия
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https://ria.ru/20200726/1574941720.html
Ладно в толпе и с плакатами, но на дороге и за рулем подобного "чуда" это клиника.
31
"фургаломобиля". Клиника
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53
россия
хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575059256_0:201:720:606_1400x0_80_0_0_be2664c3e030bf028c6baa6fe860de13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей фургал, хабаровск, происшествия

В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток

16:59 28.07.2020
9667
© Фото : @starfood_russia_khv/InstagramФургаломобиль
Фургаломобиль
© Фото : @starfood_russia_khv/Instagram
ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
В соцсетях этот автомобиль после несогласованных акций начали называть "фургаломобиль".
По словам собеседника агентства, суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". "Назначено 8 суток ареста", - сказал он.
Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля на фоне роста заболевших коронавирусом.
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1091120946
Обсудить 53
РоссияСергей ФургалХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Ладно в толпе и с плакатами, но на дороге и за рулем подобного "чуда" это клиника.
28 июля, 17:07
Gustavas Jauki
18110110
"фургаломобиля". Клиника
28 июля, 17:05
ASAlex Smolov
721009
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