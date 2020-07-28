В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток

По словам собеседника агентства, суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". "Назначено 8 суток ареста", - сказал он.

Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля на фоне роста заболевших коронавирусом.