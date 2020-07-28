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Ураган "Ханна" разбросал свыше тысячи тонн мусора по мексиканским улицам
Ураган "Ханна" принес не только ущерб инфраструктуре ряду штатов Мексики, но и разбросал по улицам свыше тысячи тонн мусора, сообщает издание Excelsior со... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:58
мексика
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РИА Новости
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60
мексика, в мире

Ураган "Ханна" разбросал свыше тысячи тонн мусора по мексиканским улицам

16:58 28.07.2020
235
CC0 / Thelmadatter / Мехико
Мехико
CC0 / Thelmadatter /
Мехико. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Ураган "Ханна" принес не только ущерб инфраструктуре ряду штатов Мексики, но и разбросал по улицам свыше тысячи тонн мусора, сообщает издание Excelsior со ссылкой на данные муниципалитетов в штате Нуэво Леон.
"Интенсивные дожди, которые принес ураган "Ханна", не только повредил инфраструктуру в столичном регионе штата (Нуэво Леон), но и обнажил тысячу тонн мусора", - отмечает газета.
На фото, выложенных изданием, видны горы земли, сломанных веток, пакетов, бутылок, мешков, которые лежат на улицах, заполняют канавы и прочие углубления. Всего насчитывается 1030 тонн отходов.
В настоящее время в результате стихии погибли четыре человека, еще четверо числятся пропавшими без вести.
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