https://ria.ru/20200728/1575059308.html
Ураган "Ханна" разбросал свыше тысячи тонн мусора по мексиканским улицам
Ураган "Ханна" принес не только ущерб инфраструктуре ряду штатов Мексики, но и разбросал по улицам свыше тысячи тонн мусора, сообщает издание Excelsior со... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:58
2020-07-28T16:58
мексика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мексика, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости.
Ураган "Ханна" принес не только ущерб инфраструктуре ряду штатов Мексики
, но и разбросал по улицам свыше тысячи тонн мусора, сообщает издание Excelsior
со ссылкой на данные муниципалитетов в штате Нуэво Леон.
"Интенсивные дожди, которые принес ураган "Ханна", не только повредил инфраструктуру в столичном регионе штата (Нуэво Леон), но и обнажил тысячу тонн мусора", - отмечает газета.
На фото, выложенных изданием, видны горы земли, сломанных веток, пакетов, бутылок, мешков, которые лежат на улицах, заполняют канавы и прочие углубления. Всего насчитывается 1030 тонн отходов.
В настоящее время в результате стихии погибли четыре человека, еще четверо числятся пропавшими без вести.