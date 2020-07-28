Ураган "Ханна" разбросал свыше тысячи тонн мусора по мексиканским улицам

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Ураган "Ханна" принес не только ущерб инфраструктуре ряду штатов Ураган "Ханна" принес не только ущерб инфраструктуре ряду штатов Мексики , но и разбросал по улицам свыше тысячи тонн мусора, сообщает издание Excelsior со ссылкой на данные муниципалитетов в штате Нуэво Леон.

"Интенсивные дожди, которые принес ураган "Ханна", не только повредил инфраструктуру в столичном регионе штата (Нуэво Леон), но и обнажил тысячу тонн мусора", - отмечает газета.

Hanna pierde fuerza pero aún amenaza Texas y norte de México https://t.co/7Q07vgUMl7 — Pilotzi Noticias (@PilotziNoticias) July 28, 2020

На фото, выложенных изданием, видны горы земли, сломанных веток, пакетов, бутылок, мешков, которые лежат на улицах, заполняют канавы и прочие углубления. Всего насчитывается 1030 тонн отходов.