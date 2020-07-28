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Распространение нового коронавируса
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В Палестине выявили 480 новых случаев коронавируса за сутки
Более 480 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, еще один человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:56
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, палестина, в мире

В Палестине выявили 480 новых случаев коронавируса за сутки

16:56 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ГАЗА, 28 июл - РИА Новости. Более 480 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, еще один человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Один гражданин скончался, 481 новый случай заражения коронавирусом выявлен на палестинских территориях. За последние сутки 537 пациентов полностью выздоровели", - заявила эль-Кела.
По данным министерства, общее число случаев заражения составляет 13 938.
"14 пациентов находятся в реанимации, в том числе 3 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила эль-Кела.
На данный момент на палестинских территориях скончался 81 человек с коронавирусом.
Ранее представитель палестинского правительства объявил о полном закрытии Западного берега с пятницы по воскресенье и запрете на движение в связи с праздником Курбан-байрам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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