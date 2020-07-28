https://ria.ru/20200728/1575059221.html
В Палестине выявили 480 новых случаев коронавируса за сутки
Более 480 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, еще один человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:56
2020-07-28T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
палестина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, палестина, в мире
ГАЗА, 28 июл - РИА Новости.
Более 480 случаев заражения коронавирусом
выявлены за сутки на палестинских территориях, еще один человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр здравоохранения Палестины
Май эль-Кела.
"Один гражданин скончался, 481 новый случай заражения коронавирусом выявлен на палестинских территориях. За последние сутки 537 пациентов полностью выздоровели", - заявила эль-Кела.
По данным министерства, общее число случаев заражения составляет 13 938.
"14 пациентов находятся в реанимации, в том числе 3 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила эль-Кела.
На данный момент на палестинских территориях скончался 81 человек с коронавирусом.
Ранее представитель палестинского правительства объявил о полном закрытии Западного берега с пятницы по воскресенье и запрете на движение в связи с праздником Курбан-байрам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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