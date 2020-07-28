В Палестине выявили 480 новых случаев коронавируса за сутки

ГАЗА, 28 июл - РИА Новости. Более 480 случаев заражения Более 480 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, еще один человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

"Один гражданин скончался, 481 новый случай заражения коронавирусом выявлен на палестинских территориях. За последние сутки 537 пациентов полностью выздоровели", - заявила эль-Кела.

По данным министерства, общее число случаев заражения составляет 13 938.

"14 пациентов находятся в реанимации, в том числе 3 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила эль-Кела.

На данный момент на палестинских территориях скончался 81 человек с коронавирусом.

Ранее представитель палестинского правительства объявил о полном закрытии Западного берега с пятницы по воскресенье и запрете на движение в связи с праздником Курбан-байрам.