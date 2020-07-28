В Таиланде всем иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Таиланде всем приезжающим иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин, В Таиланде всем приезжающим иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин, сообщает The Thaiger.

Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан сообщил, что все иностранцы, независимо от их статуса и гражданства, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин. Такое правило будет действовать, по его словам, "по крайней мере, в обозримом будущем".

Чиновник сообщил об этом после того, как стало известно, что Вьетнам эвакуирует 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг после новой волны распространения коронавирусной инфекции среди населения. В последние дни рост числа заболевших зафиксирован в разных странах, в частности, Индии, США, странах Южной Америки, ЮАР, Сингапуре, Японии, Испании, Гонконге и Австралии.