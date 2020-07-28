https://ria.ru/20200728/1575059066.html
В Таиланде всем иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин
В Таиланде всем приезжающим иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:02
2020-07-28T20:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
В Таиланде всем приезжающим иностранцам придется отбывать двухнедельный карантин, сообщает
The Thaiger.
Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан сообщил, что все иностранцы, независимо от их статуса и гражданства, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин. Такое правило будет действовать, по его словам, "по крайней мере, в обозримом будущем".
Чиновник сообщил об этом после того, как стало известно, что Вьетнам эвакуирует 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг после новой волны распространения коронавирусной инфекции среди населения. В последние дни рост числа заболевших зафиксирован в разных странах, в частности, Индии, США, странах Южной Америки, ЮАР, Сингапуре, Японии, Испании, Гонконге и Австралии.
В Таиланде не было зарегистрировано ни одного случая передачи Covid-19 внутри страны уже более двух месяцев. Но есть случаи заболевших среди репатриантов, которые вернулись из-за рубежа, выявленные в ходе двухнедельного карантина.