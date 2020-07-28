Клишас назвал незаконной блокировку телеканала "Царьград" на Youtube

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Блокировка телеканала "Царьград" со стороны видеосервиса YouTube является проявлением цензуры, регулирующие органы РФ должны принять необходимые меры, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Блокировка канала "Царьград" - это явное проявление цензуры, действие в России неконституционное и незаконное", - сказал сенатор.
По словам Клишаса, "российские регулирующие органы должны принять необходимые меры".
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".