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Клишас назвал незаконной блокировку телеканала "Царьград" на Youtube
Блокировка телеканала "Царьград" со стороны видеосервиса YouTube является проявлением цензуры, регулирующие органы РФ должны принять необходимые меры, заявил... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:57
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574397367_0:128:3069:1854_1400x0_80_0_0_4b341e6746ed9f4499e3f7908cbcd09d.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, константин малофеев, медиа - общество, общество, россия, телеканал царьград, андрей клишас, youtube, в мире

Клишас назвал незаконной блокировку телеканала "Царьград" на Youtube

16:54 28.07.2020 (обновлено: 17:57 28.07.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Блокировка телеканала "Царьград" со стороны видеосервиса YouTube является проявлением цензуры, регулирующие органы РФ должны принять необходимые меры, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Блокировка канала "Царьград" - это явное проявление цензуры, действие в России неконституционное и незаконное", - сказал сенатор.
По словам Клишаса, "российские регулирующие органы должны принять необходимые меры".
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Вчера, 16:21Религия и мировоззрение
"Царьград" обратился в Роскомнадзор из-за блокировки на YouTube
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Новости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевМедиа - ОбществоОбществоРоссиятелеканал ЦарьградАндрей КлишасYouTubeВ мире
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