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Задержанных в Минске журналистов отпустят после уточнения личности
Задержанные возле здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты будут отпущены из отделения милиции после уточнения личности, сообщила РИА Новости во вторник... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:52
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кгб белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Задержанных в Минске журналистов отпустят после уточнения личности

16:52 28.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Задержанные возле здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты будут отпущены из отделения милиции после уточнения личности, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Они доставлены в РУВД Заводского района для установления личности. После этого их отпустят", - сказала Ганусевич. Она подчеркнула, что официально журналистов не задерживали.
Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил в Facebook, что возле здания Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске задержаны сотрудники СМИ, предварительно, девять человек, включая корреспондентов портала tut.by, ТАСС, телеканала "Белсат".
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КГБ БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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