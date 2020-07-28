https://ria.ru/20200728/1575058500.html
Задержанных в Минске журналистов отпустят после уточнения личности
Задержанные возле здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты будут отпущены из отделения милиции после уточнения личности, сообщила РИА Новости во вторник... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:52
2020-07-28T16:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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