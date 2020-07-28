Ученые установили, в каком случае спокойные вулканы могут взорваться

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вулканологи, работающие на Галапагосских островах, выяснили, что местные вулканы, периодически изливающие небольшие порции

базальтовой лавы, в какой-то момент могут разразиться взрывным извержением. И этот вывод, по мнению ученых, можно распространить и на остальные спокойные вулканы, расположенные в других частях планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Известно, что одни вулканы — в Исландии , на Гавайях и на Галапагосских островах — тысячи лет производят жидкую базальтовую лаву, которая медленно течет по одним и тем же "руслам", образуя длинные реки огня. Такие вулканы ученые называют спокойными. Другие, например, Везувий в Италии или Сент-Хеленс в штате Вашингтон США , извергаются редко, но эти события сопровождаются грандиозными взрывами и катастрофическими разрушениями.

Хотя жидкая базальтовая лава спокойных вулканов потенциально может наносить ущерб расположенным поблизости домам, она, как правило, движется медленно и не представляет угрозы для жизни людей. При угрозе новых извержений местные власти предпринимают необходимые меры безопасности, которые, однако, не предусматривают сценария катастрофических взрывов.

Ученые из США, Великобритании Эквадора под руководством доктора Майкла Стока (Michael Stock) из Школы естественных наук Тринити-колледжа в Дублине изучила два вулкана на Галапагосах — Вульф и Фернандина, которые всегда извергали только композиционно однородные базальтовые потоки.

Расшифровав состав микроскопических кристаллов в лавах, авторы восстановили химические и физические характеристики магм, находящихся под вулканами. Оказалось, что на глубине магмы чрезвычайно разнообразны, в том числе есть похожие на те, что извергались вулканом Сент-Хеленс.

"Это было действительно неожиданно, — приводятся в пресс-релизе Тринити-колледжа слова доктора Стока. — Начиная исследование, мы хотели узнать, почему эти вулканы такие скучные, и какой процесс заставляет состав лав оставаться постоянным в течение длительных периодов времени. Вместо этого мы обнаружили, что они совсем не скучные — они просто скрывают свои магматические секреты под землей".

Исследователи считают, что состав базальтовых лав остается постоянным, пока есть непрерывный приток новых порций магмы — например, когда вулкан находится над "горячей точкой" — струей горячей магмы, поднимающейся к поверхности из глубин Земли. В этом случае горячий расплав в резервуаре все время перемешивается, а его состав усредняется.

Если же глубинная система долго остается замкнутой, в ней формируются магмы, более насыщенные летучими веществами. Поднимаясь к поверхности, они могут вызвать взрывы. Так что спокойные вулканы, если под ними расположены очаги с химически разнородной магмой, могут в какой-то момент начать демонстрировать взрывную активность.

"Это открытие меняет игру и позволяет увязать между собой противоречивые сочетания спокойных и взрывных извержений на нескольких вулканах Галапагосских островов в прошлом, — говорит еще один автор исследования Бенджамин Бернард (Benjamin Bernard) из Института геофизики Эквадора. — Это дает нам возможность лучше понять поведение этих вулканов, что важно для их мониторинга и оценки опасности".