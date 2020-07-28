Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575058313.html
Жильцы дома в Красноярском крае, где взорвался газ, вернулись в квартиры
Спасатели завершили работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярском крае, жильцы вернулись в свои дома, сообщили журналистам в краевом главке... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:50
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_c4818ca95701af86dc2f2b5f976c18d7.jpg
https://ria.ru/20200728/1575049627.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_c4818ca95701af86dc2f2b5f976c18d7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1400x0_80_0_0_caf1cee08c021fb93d206141e6778be2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_490:0:2538:2048_1400x0_80_0_0_5ac407393bafd6de2c9c146dfe3f917f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

Жильцы дома в Красноярском крае, где взорвался газ, вернулись в квартиры

16:50 28.07.2020
17
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Спасатели завершили работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярском крае, жильцы вернулись в свои дома, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее МЧС сообщило, что хлопок произошел во вторник утром в жилом трехэтажном доме, пострадала пожилая женщина. На месте работала полиция, жильцы были эвакуированы. Пожара не было. По предварительным данным МВД, причиной хлопка могла стать утечка газа. В СК региона сообщили о взрыве бытового газа в квартире, по данному факту начали проверку.
"По состоянию на 19.00 (15.00 мск – ред.) работа экспертов испытательной пожарной лаборатории завершена, составлены акты осмотра повреждений в квартирах №5 и №6, жители вернулись по своим домам. Тепловой контур и межквартирная перегородка восстановлены", - сообщили в главке.
На месте работали 27 человек и 10 единиц техники.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 14:57
Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в КБР
000000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Томенко призвал жестко отреагировать на резонансное убийство на Алтае
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Глава СПЧ надеется на мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян
Скринот видео поломки атракциона в Ижевске
В Ижевске аттракцион застрял на высоте многоэтажного дома
Закрытые павильоны в торговом центре Город в Москве
Из ТЦ "Город" в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали почти 400 человек
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Власти Сочи подадут в суд на ресторан из-за концерта Моргенштерна
Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
После схода с рельсов электровозов в Петербурге поврежден участок пути
Грузовой вагон, сошедший с рельсов после столкновения двух электровозов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Три локомотива и вагон сошли с рельсов в Петербурге, уточнили в МЧС
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве пассажир автобуса ранил мужчину ножом
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Приговор экс-главе РАО Федотову огласят 29 июля
Фургаломобиль
В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
СПЧ возьмет на контроль состояние Сафронова, если оно ухудшится
Автомобиль Следственного комитета РФ
Против "простившего" попытку изнасилования следователя возбудили дело
Извержение вулкана Вульф на Галапагосских островах в 2015 году
Ученые установили, в каком случае спокойные вулканы могут взорваться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния