В Швейцарии выявили 132 новых случая заражения коронавирусом

По данным на 28 июля за сутки в стране было зарегистрировано 132 новых заражений (65 накануне), трое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 34 609 человек, всего скончалось 1703 человек.

За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Всего с начала эпидемии было проведено 769 622 теста на COVID-19. За прошедшие сутки было проведено 4728 тестов (1965 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.