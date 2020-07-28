Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575058114.html
В Швейцарии выявили 132 новых случая заражения коронавирусом
Количество новых заражений COVID-19 в Швейцарии за сутки составило 132 человека, всего с начала эпидемии заразилось 34 609 человек, заявили во вторник в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
женева (кантон)
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_47047c876dac2bd46e8db83ae4433d96.jpg
женева (кантон)
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_47047c876dac2bd46e8db83ae4433d96.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_112:0:1888:1332_1400x0_80_0_0_ec492bb47e6222b6a5fc1f95be1d4557.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_334:0:1666:1332_1400x0_80_0_0_069ded91449785675fa365232bbd7765.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, женева (кантон), швейцария, в мире

В Швейцарии выявили 132 новых случая заражения коронавирусом

16:48 28.07.2020
142
© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 в Швейцарии за сутки составило 132 человека, всего с начала эпидемии заразилось 34 609 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 28 июля за сутки в стране было зарегистрировано 132 новых заражений (65 накануне), трое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 34 609 человек, всего скончалось 1703 человек.
За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Всего с начала эпидемии было проведено 769 622 теста на COVID-19. За прошедшие сутки было проведено 4728 тестов (1965 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, стран ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включено 42 государства. С 28 июля в кантоне Женева маски обязательны при заходе в любой магазин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Женева (кантон)ШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Посетители во время занятий в бассейне
В Томской области возобновят работу бассейны и фитнес-клубы
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Посол США в Сеуле сбрил раздражавшие корейцев "японские" усы
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Задержанных в Минске журналистов отпустят после уточнения личности
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане число жертв коронавируса достигло 793
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
Закрытые павильоны в торговом центре Город в Москве
Из ТЦ "Город" в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали почти 400 человек
Андрей Клишас
Клишас назвал незаконной блокировку телеканала "Царьград" на Youtube
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса превысило 550
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Власти Сочи подадут в суд на ресторан из-за концерта Моргенштерна
Предвыборная агитация на одной из улиц Барселоны накануне внеочередных выборов 21 декабря в каталонский парламент
В Каталонии вводят "сухой закон" в общественных местах
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
В Дананге выявили еще семь случаев нового агрессивного коронавируса
Скринот видео поломки атракциона в Ижевске
В Ижевске аттракцион застрял на высоте многоэтажного дома
Фургаломобиль
В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток
Борис Грызлов
Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния