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В Томской области возобновят работу бассейны и фитнес-клубы
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил при соблюдении необходимых условий возобновить работу бассейнов и фитнес-клубов региона, приостановленную... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:47
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей жвачкин, общество

В Томской области возобновят работу бассейны и фитнес-клубы

16:47 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПосетители во время занятий в бассейне
Посетители во время занятий в бассейне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил при соблюдении необходимых условий возобновить работу бассейнов и фитнес-клубов региона, приостановленную из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы региона.
"Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу физкультурно-спортивных организаций, которые соответствуют установленным рекомендациям и санитарным требованиям. Распоряжение об этом возглавляющий штаб губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал сегодня, 28 июля", - говорится в сообщении.
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Спортивные учреждения могут начать работу, направив соответствующее уведомление на сайт работа.томск.рф и получив согласование о начале деятельности.
Возобновить работу смогут открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны не менее 25-ти метров, а также фитнес-клубы площадью не менее 200 квадратных метров. У всех посетителей должна измеряться температура, посещение объектов лицами моложе 14 и старше 65 лет не допускается. Запрещены занятия контактными видами спорта. Разрешены уличные тренировки в группах. В помещениях обязательна социальная дистанция в 1,5 метра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ЖвачкинОбщество
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