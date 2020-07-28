В Томской области возобновят работу бассейны и фитнес-клубы

"Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу физкультурно-спортивных организаций, которые соответствуют установленным рекомендациям и санитарным требованиям. Распоряжение об этом возглавляющий штаб губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал сегодня, 28 июля", - говорится в сообщении.

Возобновить работу смогут открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны не менее 25-ти метров, а также фитнес-клубы площадью не менее 200 квадратных метров. У всех посетителей должна измеряться температура, посещение объектов лицами моложе 14 и старше 65 лет не допускается. Запрещены занятия контактными видами спорта. Разрешены уличные тренировки в группах. В помещениях обязательна социальная дистанция в 1,5 метра.