Из ТЦ "Город" в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали почти 400 человек

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 400 человек эвакуировали во вторник днем из торгового центра "Город" на юго-востоке Порядка 400 человек эвакуировали во вторник днем из торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте после угрозы взрыва эвакуировали около 400 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время в ТЦ проходит проверка.

Во вторник из-за угроз "минирования" в Москве проверяли Vnukovo Outlet и ТЦ "Савеловский", были эвакуированы более 2,5 тысяч человек, опасные предметы обнаружены не были.