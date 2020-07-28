Из ТЦ "Город" в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали почти 400 человек

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 400 человек эвакуировали во вторник днем из торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте после угрозы взрыва эвакуировали около 400 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время в ТЦ проходит проверка.
Во вторник из-за угроз "минирования" в Москве проверяли Vnukovo Outlet и ТЦ "Савеловский", были эвакуированы более 2,5 тысяч человек, опасные предметы обнаружены не были.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.