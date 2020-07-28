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Из ТЦ "Город" в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали почти 400 человек
Порядка 400 человек эвакуировали во вторник днем из торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:42
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Из ТЦ "Город" в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали почти 400 человек

16:42 28.07.2020
385
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗакрытые павильоны в торговом центре "Город" в Москве
Закрытые павильоны в торговом центре Город в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 400 человек эвакуировали во вторник днем из торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте после угрозы взрыва эвакуировали около 400 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время в ТЦ проходит проверка.
Во вторник из-за угроз "минирования" в Москве проверяли Vnukovo Outlet и ТЦ "Савеловский", были эвакуированы более 2,5 тысяч человек, опасные предметы обнаружены не были.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Сайт Комсомольской правды
Вчера, 15:54
Редакция "Комсомольской правды" работает после сообщения о "минировании"
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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