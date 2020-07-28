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Медведев предложил создать группу для продвижения российских инициатив
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в докладе президенту РФ Владимиру Путину предложил сформировать на базе ЕР межпартийную группу для продвижения... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:42
дмитрий медведев
единая россия
снг
владимир путин
политика
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дмитрий медведев, единая россия, снг, владимир путин, политика

Медведев предложил создать группу для продвижения российских инициатив

16:42 28.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в докладе президенту РФ Владимиру Путину предложил сформировать на базе ЕР межпартийную группу для продвижения российских инициатив на международном уровне, сообщает пресс-служба партии.
Медведев направил Путину доклад о результатах и планах международной межпартийной деятельности ЕР. В докладе Медведев сообщил об "успешно проведенном круглом столе" с участием иностранных партий, посвященном сотрудничеству в сфере безопасности в период пандемии.
"В своем докладе Дмитрий Медведев обратился к президенту России с предложением сформировать на базе комиссии по международной деятельности "Единой России" межпартийную экспертную группу для повышения эффективности продвижения российских инициатив на международных площадках и, в частности, для организации на площадке партии "Единая Россия" в октябре 2020 года Форума "ШОС+" с участием правящих партий и деловых кругов ШОС (в рамках председательства России в 2020 году в этой организации) и СНГ", - говорится в сообщении.
Заседание бюро высшего совета Единой России
Вчера, 16:25
Медведев доложил Путину о международной деятельности "Единой России"
17600025
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияСНГВладимир ПутинПолитика
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