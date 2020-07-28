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В Каталонии вводят "сухой закон" в общественных местах
Власти испанского автономного сообщества Каталония вводят штрафы за распитие спиртных напитков в компаниях на улицах от 3 тысяч до 15 тысяч евро в качестве меры РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:49
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В Каталонии вводят "сухой закон" в общественных местах

16:41 28.07.2020 (обновлено: 16:49 28.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация на одной из улиц Барселоны накануне внеочередных выборов 21 декабря в каталонский парламент
Предвыборная агитация на одной из улиц Барселоны накануне внеочередных выборов 21 декабря в каталонский парламент
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Каталония вводят штрафы за распитие спиртных напитков в компаниях на улицах от 3 тысяч до 15 тысяч евро в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщила официальный представитель регионального правительства Меричель Будо.
По ее словам, "по причинам здоровья населения нельзя будет распивать алкогольные напитки в общественных местах". Решение о конкретных штрафах будут принимать мэрии. "На мэрии возлагаются задачи отслеживания и контроля этой запретительной меры и введения санкций. Невыполнение будет квалифицироваться как серьезное нарушение и предполагает санкции от 3 001 до 15 000 евро", - заявила политик журналистам.
Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
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Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры
Будо пояснила, что ряд муниципалитетов уже ввели этот запрет, однако правительство автономного сообщества приняло решение распространить его на всю территорию региона. Причина в том, что распространение коронавируса происходит в основном среди молодежи, которая часто собирается на улицах, чтобы распивать алкоголь.
Ранее глава женералитета Ким Торра заявил, что "распитие спиртного сейчас не праздник, а отсутствие солидарности". "Речь идет о слишком серьезной ситуации, чтобы не придавать ей значения. Количество вспышек вызывает озабоченность. Предстоят десять самых важных дней лета, мы должны понять, сможем ли при помощи солидарности справиться с этой критической ситуацией", - заявил Торра.
На прошлой неделе женералитет распорядился закрыть все ночные развлекательные заведения из-за увеличивающегося количества зараженных. Казино и игровые дома работают лишь до 00.00.
Запрет распивать спиртные напитки введен и в Андалусии, самом большом автономном сообществе Испании. Введены также ограничения на работу ночных заведений. Решение было принято после встречи главы правительства Андалусии Хуанмы Морено с мэрами столиц провинций региона.
В последние две недели в Испании осложнилась эпидемиологическая ситуация, в первую очередь в Каталонии и Арагоне. За две недели были выявлены 22 125 новых случаев заражения COVID-19, из них в Каталонии – 10,1 тысячи, в Арагоне – 4,1 тысячи.
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