В Каталонии вводят "сухой закон" в общественных местах

Предвыборная агитация на одной из улиц Барселоны накануне внеочередных выборов 21 декабря в каталонский парламент

МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Власти испанского автономного сообщества Каталония вводят штрафы за распитие спиртных напитков в компаниях на улицах от 3 тысяч до 15 тысяч евро в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса , сообщила официальный представитель регионального правительства Меричель Будо

По ее словам, "по причинам здоровья населения нельзя будет распивать алкогольные напитки в общественных местах". Решение о конкретных штрафах будут принимать мэрии. "На мэрии возлагаются задачи отслеживания и контроля этой запретительной меры и введения санкций. Невыполнение будет квалифицироваться как серьезное нарушение и предполагает санкции от 3 001 до 15 000 евро", - заявила политик журналистам.

Будо пояснила, что ряд муниципалитетов уже ввели этот запрет, однако правительство автономного сообщества приняло решение распространить его на всю территорию региона. Причина в том, что распространение коронавируса происходит в основном среди молодежи, которая часто собирается на улицах, чтобы распивать алкоголь.

Ранее глава женералитета Ким Торра заявил, что "распитие спиртного сейчас не праздник, а отсутствие солидарности". "Речь идет о слишком серьезной ситуации, чтобы не придавать ей значения. Количество вспышек вызывает озабоченность. Предстоят десять самых важных дней лета, мы должны понять, сможем ли при помощи солидарности справиться с этой критической ситуацией", - заявил Торра.

На прошлой неделе женералитет распорядился закрыть все ночные развлекательные заведения из-за увеличивающегося количества зараженных. Казино и игровые дома работают лишь до 00.00.

Запрет распивать спиртные напитки введен и в Андалусии, самом большом автономном сообществе Испании. Введены также ограничения на работу ночных заведений. Решение было принято после встречи главы правительства Андалусии Хуанмы Морено с мэрами столиц провинций региона.