https://ria.ru/20200728/1575057608.html
В Херсонской области затопило 45 дворов и зданий
Сорок пять дворов и зданий оказались затопленными в результате непогоды в селе Сокологорное Херсонской области Украины, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:41
2020-07-28T16:41
херсонская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, в мире