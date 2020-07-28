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В Херсонской области затопило 45 дворов и зданий
Сорок пять дворов и зданий оказались затопленными в результате непогоды в селе Сокологорное Херсонской области Украины, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:41
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херсонская область , украина, в мире

В Херсонской области затопило 45 дворов и зданий

16:41 28.07.2020
87
© РИА Новости / фото Мирослава Лужецкого  / Перейти в фотобанкНаводнение на Украине
Наводнение на Украине
© РИА Новости / фото Мирослава Лужецкого
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Сорок пять дворов и зданий оказались затопленными в результате непогоды в селе Сокологорное Херсонской области Украины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате осложнения погодных условий (ливня) возникло частичное подтопление села Сокологорное Генического района. По состоянию на 15.00, по результатам обходов установлено, что возникло затопление 45 дворов и зданий. Работы по ликвидации чрезвычайного происшествия продолжаются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что на место происшествия было направлено семь единиц техники и 13 человек личного состава. Дополнительно привлечены два трактора от местных фермерских хозяйств.
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