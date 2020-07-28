В Херсонской области затопило 45 дворов и зданий

"В результате осложнения погодных условий (ливня) возникло частичное подтопление села Сокологорное Генического района. По состоянию на 15.00, по результатам обходов установлено, что возникло затопление 45 дворов и зданий. Работы по ликвидации чрезвычайного происшествия продолжаются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.