Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 4 августа

"Заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 4 августа в 13.00 (12.00 мск)", - заявила судья в ходе процесса. По ее словам, суду требуется дополнительная информация для рассмотрения ходатайства адвокатов Кочаряна о снятии ареста с его имущества и счетов.

Сам экс-глава государства заявил, что арест наложен на выделенное ему государством жилье и два счета, средства на которые поступают из одного источника - компании АФК "Система", членом совета директоров которой он является. "То есть законность этого имущества и счетов не может вызывать ни у кого сомнений", - сказал Кочарян.