https://ria.ru/20200728/1575057493.html
Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 4 августа
Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 4 августа, сообщила во вторник судья Анна Данибекян. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:40
2020-07-28T16:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости.
Заседание суда в Ереване
по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна
переносится на 4 августа, сообщила во вторник судья Анна Данибекян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Роберт Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров
, экс-глава минобороны Сейран Оганян
и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
"Заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 4 августа в 13.00 (12.00 мск)", - заявила судья в ходе процесса. По ее словам, суду требуется дополнительная информация для рассмотрения ходатайства адвокатов Кочаряна о снятии ареста с его имущества и счетов.
Адвокат Кочаряна Ованнес Худоян считает, что арест имущества экс-президента был необоснованным.
Сам экс-глава государства заявил, что арест наложен на выделенное ему государством жилье и два счета, средства на которые поступают из одного источника - компании АФК "Система", членом совета директоров которой он является. "То есть законность этого имущества и счетов не может вызывать ни у кого сомнений", - сказал Кочарян.
Адвокат другого подсудимого, экс-руководителя администрации президента Армена Геворгяна, также попросил суд снять арест с имущества подзащитного.