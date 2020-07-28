В Ижевске аттракцион застрял на высоте многоэтажного дома

УФА, 28 июл – РИА Новости. Аттракцион "Тополь" с людьми остановился на высоте в парке Аттракцион "Тополь" с людьми остановился на высоте в парке Ижевска из-за срабатывания системы защиты от бокового ветра, этот инцидент больше не повторится, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского парка имени Горького.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, как люди застряли на аттракционе "Тополь" в парке имени Горького в Ижевске. Сообщалось, что люди висели на высоте многоэтажки около 20 минут. Кроме того, СМИ сообщают, что это второй инцидент на данном аттракционе за последний месяц. Прокуратура Удмуртии организовала проверку.

В пресс-службе парка имени Горького РИА Новости пояснили, что дело было не в поломке, а в настройке аттракциона.

"Действительно, в понедельник аттракцион остановился на 22 минуты, и в самом деле этот случай был не первым, и подобные остановки абсолютно безопасны для всех, кто в этот момент находится на аттракционе. Так работает автоматическая система защиты от бокового ветра. Можно сказать, что это слишком безопасный аттракцион, который дает знать о малейших погодных изменениях. Мы решили немного скорректировать автоматические настройки программы "Тополя", чтобы избежать подобных остановок в будущем", - рассказали РИА Новости в парке.