https://ria.ru/20200728/1575057203.html
Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Крыму
Роспотребнадзор не обнаружил на сегодняшний день возбудителя COVID-19 в морской воде у крымского побережья, в аквапарках и бассейнах, сообщила главный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:36
2020-07-28T18:20
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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https://ria.ru/20200601/1572291272.html
республика крым
севастополь
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2020
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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