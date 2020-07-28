Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Крыму

"Роспотребнадзор мониторирует заболеваемость не только COVID-19, но и пневмоний, ОРВИ, с июня мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, бассейнах, аквапарках. На сегодняшний день положительных заключений в этой части нет", - сказала журналистам Пеньковская.