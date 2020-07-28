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Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Крыму
Роспотребнадзор не обнаружил на сегодняшний день возбудителя COVID-19 в морской воде у крымского побережья, в аквапарках и бассейнах, сообщила главный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Крыму

16:36 28.07.2020 (обновлено: 18:20 28.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор не обнаружил на сегодняшний день возбудителя COVID-19 в морской воде у крымского побережья, в аквапарках и бассейнах, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"Роспотребнадзор мониторирует заболеваемость не только COVID-19, но и пневмоний, ОРВИ, с июня мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, бассейнах, аквапарках. На сегодняшний день положительных заключений в этой части нет", - сказала журналистам Пеньковская.
Она сообщила, что туристический бум привел к небольшому росту инфицирования коронавирусом, но взрывного всплеска заболеваемости не фиксируется.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1139 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 841 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Евгений Комаровский
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымСевастопольОбщество
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