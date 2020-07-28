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Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Опыт и авторитет бывшего президента Украины Леонида Кучмы были сдерживающими факторами для киевской "партии войны", в ряде случаев помогли избежать эскалации в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:35
ситуация в днр и лнр
леонид кучма
владимир зеленский
борис грызлов
киев
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353
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ситуация в днр и лнр, леонид кучма, владимир зеленский, борис грызлов, киев, украина, в мире

Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу

16:35 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Борис Грызлов . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Опыт и авторитет бывшего президента Украины Леонида Кучмы были сдерживающими факторами для киевской "партии войны", в ряде случаев помогли избежать эскалации в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Политический опыт и личный авторитет Леонида Кучмы были одними из тех факторов, которые сдерживали активность киевской "партии войны" и в ряде случаев помогли избежать эскалации обстановки в Донбассе. Когда после смены власти на Украине Леонид Кучма вернулся в состав контактной группы, это было позитивно воспринято представителями Донецка и Луганска",- сказал Грызлов.
По его словам, именно подпись Кучмы от имени Украины стоит под минскими соглашениями. "Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его непосредственном участии", - добавил Грызлов.
"Понятно, что позиции Леонида Кучмы и представителей Донбасса в контактной группе не были одинаковыми. Но Леонид Данилович, в отличие от некоторых других украинских политиков, хорошо понимал всю опасность киевских военных авантюр и не был сторонником срыва переговоров", - сказал он.
Пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского сообщила во вторник по итогам встречи нынешнего и бывшего украинских лидеров, что Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Леонид Кучма
Вчера, 14:30
Эксперты прокомментировали уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
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