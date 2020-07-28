Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Опыт и авторитет бывшего президента Украины Леонида Кучмы были сдерживающими факторами для киевской "партии войны", в ряде случаев помогли избежать эскалации в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Политический опыт и личный авторитет Леонида Кучмы были одними из тех факторов, которые сдерживали активность киевской "партии войны" и в ряде случаев помогли избежать эскалации обстановки в Донбассе. Когда после смены власти на Украине Леонид Кучма вернулся в состав контактной группы, это было позитивно воспринято представителями Донецка и Луганска",- сказал Грызлов.
По его словам, именно подпись Кучмы от имени Украины стоит под минскими соглашениями. "Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его непосредственном участии", - добавил Грызлов.
"Понятно, что позиции Леонида Кучмы и представителей Донбасса в контактной группе не были одинаковыми. Но Леонид Данилович, в отличие от некоторых других украинских политиков, хорошо понимал всю опасность киевских военных авантюр и не был сторонником срыва переговоров", - сказал он.
Пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского сообщила во вторник по итогам встречи нынешнего и бывшего украинских лидеров, что Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.