Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу

"Политический опыт и личный авторитет Леонида Кучмы были одними из тех факторов, которые сдерживали активность киевской "партии войны" и в ряде случаев помогли избежать эскалации обстановки в Донбассе. Когда после смены власти на Украине Леонид Кучма вернулся в состав контактной группы, это было позитивно воспринято представителями Донецка и Луганска",- сказал Грызлов.