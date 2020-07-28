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Распространение нового коронавируса
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В Сербии число жертв коронавируса превысило 550
Число жертв COVID-19 в Сербии ко вторнику достигло 551, за сутки выявлены 379 случаев заражения, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, китай, сша, в мире

В Сербии число жертв коронавируса превысило 550

16:33 28.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Сербии ко вторнику достигло 551, за сутки выявлены 379 случаев заражения, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.
"За прошедшие 24 часа протестированы 9817 человек, выявлены 379 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 24 520. Скончались восемь пациентов, всего умер 551 больной", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.
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"На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 156 человек", - уточнили медики. Всего госпитализирован 4531 больной.
С 17 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии обязательно ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также запрещены собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем 20 сербских муниципалитетах.
Премьер Сербии Ана Брнабич сообщала в минувший четверг, что в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
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Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияКитайСШАВ мире
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