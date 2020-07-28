В Сербии число жертв коронавируса превысило 550

"За прошедшие 24 часа протестированы 9817 человек, выявлены 379 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 24 520. Скончались восемь пациентов, всего умер 551 больной", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 156 человек", - уточнили медики. Всего госпитализирован 4531 больной.
С 17 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии обязательно ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также запрещены собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем 20 сербских муниципалитетах.
Премьер Сербии Ана Брнабич сообщала в минувший четверг, что в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.