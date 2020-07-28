В Сербии число жертв коронавируса превысило 550

"За прошедшие 24 часа протестированы 9817 человек, выявлены 379 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 24 520. Скончались восемь пациентов, всего умер 551 больной", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.

С 17 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии обязательно ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также запрещены собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем 20 сербских муниципалитетах.