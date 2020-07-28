В Сеченовке рассказали о состоянии добровольцев после вакцины от COVID-19

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины от коронавируса, не ощущают никаких осложнений после эксперимента. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
"У них все хорошо, за помощью никто не обращался. Мы ждем их на следующей неделе на осмотр, на 42-й день. Это плановый прием в соответствии с протоколом", — сказала Смолярчук.
Она отметила, что добровольцы постоянно находятся на связи с врачами Сеченовского университета.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.
В ходе исследования препарата на 38 добровольцах была подтверждена его безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первую группу участников выписали 15 июля, вторую — 20 июля.
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