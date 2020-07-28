Ассоциация журналистов сообщила о задержании сотрудников СМИ в Минске

Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".