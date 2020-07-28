Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575056773.html
Ассоциация журналистов сообщила о задержании сотрудников СМИ в Минске
Возле здания Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске задержаны сотрудники СМИ, сообщил во вторник заместитель председателя Белорусской ассоциации... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:31
белгазпромбанк
виктор бабарико
белсат
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_0:71:2048:1223_1400x0_80_0_0_591caf850aa8754df4b06ebc58ff2d50.jpg
https://ria.ru/20200723/1574794883.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_0:71:2048:1223_1400x0_80_0_0_591caf850aa8754df4b06ebc58ff2d50.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_160:0:1791:1223_1400x0_80_0_0_561f03c62ecec674613ee60a70b6d393.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_364:0:1587:1223_1400x0_80_0_0_d6b6662c10a8348479949f215dc4cc00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгазпромбанк, виктор бабарико, белсат, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Ассоциация журналистов сообщила о задержании сотрудников СМИ в Минске

16:31 28.07.2020
378
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Возле здания Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске задержаны сотрудники СМИ, сообщил во вторник заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
"Возле КГБ задержаны журналисты: Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Елена Толкачева", - сообщил Горецкий в Facebook. Речь идет о журналистах портала tut.by и телеканала "Белсат".

Возле КГБ задержаны журналисты: Галіна Абакунчык, Catarina Andreeva, Антон Селицкий, Елена Толкачева, Игорь Ильяш, Наста Кахановіч, Максім Гарчанок, Наталия Абложей, Таня Капитонова

Опубликовано Барысом Гарэцкі Вторник, 28 июля 2020 г.
Ранее штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которому ранее было отказано в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа и который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, сообщил о планах подать во вторник заявление о поручительстве за политика для изменения ему меры пресечения.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Белорусы будут выбирать президента 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
23 июля, 14:49
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
311103
Обсудить 0
БелгазпромбанкВиктор БабарикоБелсатАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Запорный кран на компрессорной станции Русская
В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса превысило 550
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Сеченовке рассказали о состоянии добровольцев после вакцины от COVID-19
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о "повышенной активности" украинских диверсантов в Донбассе
Борис Грызлов
Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Врач рассказала, кому опасно есть дыню
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp подтвердили атаку на смартфон спикера каталонского парламента
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Turkish Airlines возобновит перелеты из Петербурга в Турцию со 2 августа
Украинская военная техника на Донбассе
Грызлов заявил о важности соблюдения Киевом перемирия в Донбассе
Заседание бюро высшего совета Единой России
Медведев доложил Путину о международной деятельности "Единой России"
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Приговор экс-главе РАО Федотову огласят 29 июля
Светлана Тихановская
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Певица Ольга Бузова
Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным
Баку
В Баку назвали цели азербайджано-турецких военных учений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния