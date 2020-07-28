Ассоциация журналистов сообщила о задержании сотрудников СМИ в Минске

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Возле здания Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске задержаны сотрудники СМИ, сообщил во вторник заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
Возле КГБ задержаны журналисты: Галіна Абакунчык, Catarina Andreeva, Антон Селицкий, Елена Толкачева, Игорь Ильяш, Наста Кахановіч, Максім Гарчанок, Наталия Абложей, Таня КапитоноваОпубликовано Барысом Гарэцкі Вторник, 28 июля 2020 г.
Ранее штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которому ранее было отказано в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа и который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, сообщил о планах подать во вторник заявление о поручительстве за политика для изменения ему меры пресечения.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Белорусы будут выбирать президента 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.