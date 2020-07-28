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В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию
Болгария рассчитывает возобновить транспортировку газа в Грецию к ночи на среду, сообщили болгарскому агентству БГНЕС в минэнерго страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:30
турецкий поток
греция
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турецкий поток, греция, болгария, в мире

В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию

16:30 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Болгария рассчитывает возобновить транспортировку газа в Грецию к ночи на среду, сообщили болгарскому агентству БГНЕС в минэнерго страны.
В понедельник утром авария на газопроводе произошла в районе небольшого населенного пункта Кулата на юго-западе Болгарии, сообщила ранее компания "Булгартрансгаз". В результате происшествия никто не пострадал. Было повреждено около 200 метров газопровода, ведутся ремонтные работы. Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
"Работа транзитного газопровода в Грецию будет возобновлена, скорее всего, в полночь (на среду)", - сообщает агентство со ссылкой на министерство.
Накануне после аварии в Болгарии министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что проблем со снабжением Греции газом нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа.
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Турецкий потокГрецияБолгарияВ мире
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