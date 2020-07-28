https://ria.ru/20200728/1575056737.html
В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию
Болгария рассчитывает возобновить транспортировку газа в Грецию к ночи на среду, сообщили болгарскому агентству БГНЕС в минэнерго страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:30
2020-07-28T16:30
турецкий поток
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турецкий поток, греция, болгария, в мире