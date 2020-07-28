Суд не разрешил экс-генсеку ОДКБ Хачатурову покидать Армению

ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Суд в Ереване счел нецелесообразным разрешить бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, проходящему по делу, связанному с акциями протеста в 2008 году, покидать Армению в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Хачатуров проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в то время он занимал пост замминистра обороны Армении. Наряду с ним по делу проходят экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Такое же дело завели в отношении действующего тогда президента Роберта Кочаряна. В связи участием Кочаряна в акциях специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила ему обвинение в свержении конституционного строя. Сам экс-президент считает эти обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
Во вторник адвокат Хачатурова Мигран Погосян подал в суд ходатайство с просьбой разрешить бывшему генсеку ОДКБ разрешить пересечь границу и на два дня отправиться в родной Тетрицкаройский район Грузии, где похоронены его родители и брат. Погосян отметил, что Хачатуров вернулся из Москвы 4 ноября 2018 года и больше не покидал Армению.
"Суд в данный момент считает нецелесообразным удовлетворять ходатайство, так как в связи с эпидемией коронавируса граждане, возвращающиеся в Армению из-за рубежа, должны самоизолироваться на 14 дней, что может стать причиной затягивания судебного процесса", - заявила судья по делу Анна Данибекян в ходе заседания. По ее словам, могут возникнуть объективные причины, препятствующие участию Хачатурова в процессе. При этом судья добавила, что в дальнейшем защита может представить новое ходатайство по этому вопросу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.