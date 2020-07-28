Суд не разрешил экс-генсеку ОДКБ Хачатурову покидать Армению

"Суд в данный момент считает нецелесообразным удовлетворять ходатайство, так как в связи с эпидемией коронавируса граждане, возвращающиеся в Армению из-за рубежа, должны самоизолироваться на 14 дней, что может стать причиной затягивания судебного процесса", - заявила судья по делу Анна Данибекян в ходе заседания. По ее словам, могут возникнуть объективные причины, препятствующие участию Хачатурова в процессе. При этом судья добавила, что в дальнейшем защита может представить новое ходатайство по этому вопросу.