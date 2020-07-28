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В WhatsApp подтвердили атаку на смартфон спикера каталонского парламента
Компания WhatsApp подтвердила, что смартфон спикера каталонского парламента Роже Торрена подвергся атаке хакеров, ставшей возможной из-за уязвимости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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роже торрен, whatsapp inc., каталония, испания, в мире

В WhatsApp подтвердили атаку на смартфон спикера каталонского парламента

16:27 28.07.2020
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© AP Photo / Patrick SisonМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© AP Photo / Patrick Sison
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Компания WhatsApp подтвердила, что смартфон спикера каталонского парламента Роже Торрена подвергся атаке хакеров, ставшей возможной из-за уязвимости мессенджера, сообщает газета Pais.
Ранее Pais и британская Guardian со ссылкой на совместное расследование сообщили, что телефоны Торрена и по меньшей мере еще двоих сторонников независимости Каталонии подверглись влиянию программы для слежки Pegasus в 2019 году. Предполагается, что с апреля по май 2019 года программа Pegasus могла использоваться для получения данных с мобильных устройств примерно 1400 человек по всему миру.
Логотип мессенджера WhatsApp
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Электронное письмо с подтверждением кибератаки послала Торрену директор WhatsApp по вопросам публичной политики в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии Ниам Суини. "Аккаунт WhatsApp сеньора Торрена… стал объектом попытки несанкционированного проникновения к информации и сообщениям в его аппарате", - цитирует послание газета.
Представитель WhatsApp также заявила, что атака на телефон стала возможной благодаря уязвимости, известной как CVE-2019-3568. Эта ошибка позволяет внедрить вредоносное ПО, замаскировав его потерянным голосовым вызовом.
Она не смогла подтвердить, что телефон Торрена был взломан в результате атаки. По ее словам, для этого необходимо произвести тщательную экспертизу устройства.
Сам Торрен заявлял, что с его смартфоном происходили странные вещи, из него, в частности, удалялись сообщения и истории сообщений. Политик предполагает, что за слежкой стоит правительство Испании.
Представитель испанского правительства в свою очередь сообщил, что власти ничего не знают о незаконной хакерской атаке на телефон Роже Торрена. В национальном разведывательном центре Испании газетам сообщили, что всегда действуют в соответствии с законом.
Логотип мессенджера WhatsApp
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Роже ТорренWhatsApp Inc.КаталонияИспанияВ мире
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