В WhatsApp подтвердили атаку на смартфон спикера каталонского парламента

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Компания WhatsApp подтвердила, что смартфон спикера каталонского парламента Компания WhatsApp подтвердила, что смартфон спикера каталонского парламента Роже Торрена подвергся атаке хакеров, ставшей возможной из-за уязвимости мессенджера, сообщает газета Pais

Ранее Pais и британская Guardian со ссылкой на совместное расследование сообщили, что телефоны Торрена и по меньшей мере еще двоих сторонников независимости Каталонии подверглись влиянию программы для слежки Pegasus в 2019 году. Предполагается, что с апреля по май 2019 года программа Pegasus могла использоваться для получения данных с мобильных устройств примерно 1400 человек по всему миру.

Электронное письмо с подтверждением кибератаки послала Торрену директор WhatsApp по вопросам публичной политики в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии Ниам Суини. "Аккаунт WhatsApp сеньора Торрена… стал объектом попытки несанкционированного проникновения к информации и сообщениям в его аппарате", - цитирует послание газета.

Представитель WhatsApp также заявила, что атака на телефон стала возможной благодаря уязвимости, известной как CVE-2019-3568. Эта ошибка позволяет внедрить вредоносное ПО, замаскировав его потерянным голосовым вызовом.

Она не смогла подтвердить, что телефон Торрена был взломан в результате атаки. По ее словам, для этого необходимо произвести тщательную экспертизу устройства.

Сам Торрен заявлял, что с его смартфоном происходили странные вещи, из него, в частности, удалялись сообщения и истории сообщений. Политик предполагает, что за слежкой стоит правительство Испании.