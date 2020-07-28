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Медведев доложил Путину о международной деятельности "Единой России"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии международной деятельности ЕР, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:50
россия
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
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россия, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика

Медведев доложил Путину о международной деятельности "Единой России"

16:25 28.07.2020 (обновлено: 16:50 28.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание бюро высшего совета "Единой России"
Заседание бюро высшего совета Единой России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии международной деятельности ЕР, сообщает пресс-служба партии.
Доклад председателя "Единой России" президенту РФ подготовлен по итогам международного межпартийного круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии, который состоялся в середине июля под председательством Медведева.
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"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил президенту России Владимиру Путину доклад о результатах и планах международной межпартийной деятельности "Единой России", в котором сообщил об успешно проведенном круглом столе с участием иностранных партий, посвященном вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии, и планах по проведению на площадке "Единой России" форума "ШОС+" осенью 2020 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что председатель ЕР отметил в докладе, что результаты круглого стола продемонстрировали "усиление значимости" международного межпартийного диалога под эгидой ЕР - как "эффективного канала доведения позиции нашей страны до политикоформирующих кругов иностранных государств".
Медведев также доложил Путину о том, что члены высшего руководства ведущих политических партий иностранных государств высоко оценили роль РФ в борьбе с распространением коронавируса во всем мире.
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"В прошедшем обсуждении на площадке "Единой России" приняли участие представители самых разных с точки зрения идеологии и внешней политики стран из Европы, Азии и Африки. Особенно важно, что в мероприятии приняли участие представители политического блока ХДС/ХСС, правящего в Германии, которая 1 июля 2020 года начала председательство в Совете Европейского союза. Таким образом, в лице представителей блока ХДС/ХСС в мероприятии, организованном партией "Единая Россия", был представлен Европейский союз", - приводит пресс-служба слова замсекретаря генсовета ЕР Андрея Климова.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
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