Медведев доложил Путину о международной деятельности "Единой России"

Уточняется, что председатель ЕР отметил в докладе, что результаты круглого стола продемонстрировали "усиление значимости" международного межпартийного диалога под эгидой ЕР - как "эффективного канала доведения позиции нашей страны до политикоформирующих кругов иностранных государств".

Медведев также доложил Путину о том, что члены высшего руководства ведущих политических партий иностранных государств высоко оценили роль РФ в борьбе с распространением коронавируса во всем мире.

"В прошедшем обсуждении на площадке "Единой России" приняли участие представители самых разных с точки зрения идеологии и внешней политики стран из Европы, Азии и Африки. Особенно важно, что в мероприятии приняли участие представители политического блока ХДС/ХСС, правящего в Германии, которая 1 июля 2020 года начала председательство в Совете Европейского союза. Таким образом, в лице представителей блока ХДС/ХСС в мероприятии, организованном партией "Единая Россия", был представлен Европейский союз", - приводит пресс-служба слова замсекретаря генсовета ЕР Андрея Климова.