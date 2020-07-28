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Приговор экс-главе РАО Федотову огласят 29 июля
Пресненский суд Москвы в эту среду, 29 июля, огласит приговор бывшему главе "Российского авторского общества" (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в хищении более РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:23
рязанский областной суд
сергей федотов
российское авторское общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
рязанский областной суд, сергей федотов, российское авторское общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Приговор экс-главе РАО Федотову огласят 29 июля

16:23 28.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в эту среду, 29 июля, огласит приговор бывшему главе "Российского авторского общества" (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в хищении более 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора", - сказала судья Александра Авдотьина.
Прокурор запросил для Федотова 5,5 лет лишения свободы, а для остальных подсудимых - на год меньше. Защита просила о снисхождении.
Представитель РАО в суде рассказал о "деятельном раскаянии" подсудимых, которые "прилагают все силы" для погашения вреда. По его мнению, в отношении людей, которых вовлекли в преступление, можно ограничиться и условным сроком.
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Федотов находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Все они полностью признали вину. Дело рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.
Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.
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Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей.
В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.
"Российское авторское общество" — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.
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Рязанский областной судСергей ФедотовРоссийское авторское обществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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