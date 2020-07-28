Приговор экс-главе РАО Федотову огласят 29 июля

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы в эту среду, 29 июля, огласит приговор бывшему главе "Российского авторского общества" (РАО) Сергею Федотову , обвиняемому в хищении более 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора", - сказала судья Александра Авдотьина.

Прокурор запросил для Федотова 5,5 лет лишения свободы, а для остальных подсудимых - на год меньше. Защита просила о снисхождении.

Представитель РАО в суде рассказал о "деятельном раскаянии" подсудимых, которые "прилагают все силы" для погашения вреда. По его мнению, в отношении людей, которых вовлекли в преступление, можно ограничиться и условным сроком.

Федотов находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Все они полностью признали вину. Дело рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.

Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.

Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей.

В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.