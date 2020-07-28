Володин призвал обсудить проекты об изъятии детей со специалистами

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Законопроекты депутатов и сенаторов, касающиеся норм об изъятии детей, следует обсудить с родительским сообществом и специалистами, а поддержан будет тот проект, который "соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны", заявил председатель Госдумы Законопроекты депутатов и сенаторов, касающиеся норм об изъятии детей, следует обсудить с родительским сообществом и специалистами, а поддержан будет тот проект, который "соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Депутат уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию. Позднее сенаторы во главе с Еленой Мизулиной внесли в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

"Вопрос защиты детей требует самого ответственного отношения. Прежде чем принимать такие инициативы, было бы правильно, чтобы профильный комитет обсудил их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере. Оба законопроекта направлены в рассылку в федеральные и региональные органы власти и Общественную палату РФ для изучения и получения отзывов", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Думы.

Говоря о перспективах рассмотрения законопроектов, председатель Госдумы отметил, что "поддержан будет тот законопроект, который соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны". Он также подчеркнул необходимость укрепления института семьи, чтобы детей не забирали у родителей под надуманными предлогами.

"Вместе с этим, в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни", - добавил Володин.