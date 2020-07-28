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Володин призвал обсудить проекты об изъятии детей со специалистами
Законопроекты депутатов и сенаторов, касающиеся норм об изъятии детей, следует обсудить с родительским сообществом и специалистами, а поддержан будет тот... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:23
елена мизулина
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
общество
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РИА Новости
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353
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елена мизулина, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин призвал обсудить проекты об изъятии детей со специалистами

16:23 28.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Законопроекты депутатов и сенаторов, касающиеся норм об изъятии детей, следует обсудить с родительским сообществом и специалистами, а поддержан будет тот проект, который "соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Депутат уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию. Позднее сенаторы во главе с Еленой Мизулиной внесли в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
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"Вопрос защиты детей требует самого ответственного отношения. Прежде чем принимать такие инициативы, было бы правильно, чтобы профильный комитет обсудил их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере. Оба законопроекта направлены в рассылку в федеральные и региональные органы власти и Общественную палату РФ для изучения и получения отзывов", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Думы.
Говоря о перспективах рассмотрения законопроектов, председатель Госдумы отметил, что "поддержан будет тот законопроект, который соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны". Он также подчеркнул необходимость укрепления института семьи, чтобы детей не забирали у родителей под надуманными предлогами.
"Вместе с этим, в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни", - добавил Володин.
Он напомнил, что согласно принятой поправке к Конституции (ст. 67.1) дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, но при этом берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
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Елена МизулинаПавел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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