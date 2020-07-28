Минпромторг не обнаружил проблем в маркировке лекарств

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глобальных проблем с маркировкой лекарственных препаратов в России нет, заявил статс-секретарь, замглавы Глобальных проблем с маркировкой лекарственных препаратов в России нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов

"У нас отдельный департамент, который отвечает за фармдеятельность, мониторит ситуацию, и, конечно же, Росздравнадзор - в тесной связи мы взаимодействуем. Но пока о каких-то глобальных проблемах, прежде всего, производители не заявляли", - сказал Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он указал, что розничное звено уже было готово к маркировке. "А что касается производителей или оптовиков - надо сказать, что серьезных сбоев мы не наблюдаем", - добавил замминистра.

По его словам, проблемы могут возникать на территориях, где отсутствует доступ к качественному интернету. "Но в этом случае есть возможность не сразу в онлайн-режиме списывать продукцию через выбытие, например, на кассе, а делать определенные накопления, и потом раз в определенный период эту информацию передавать в систему", - отметил замглавы Минпромторга.

"Поэтому я надеюсь и уверен, что никаких проблем с лекарственными препаратами у нас не будет. Никаких сегодня глобальных проблем мы с точки зрения маркировки лекарственных средств не обнаружили", - заключил Евтухов.