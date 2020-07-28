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Минпромторг не обнаружил проблем в маркировке лекарств
Глобальных проблем с маркировкой лекарственных препаратов в России нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:42
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, общество

Минпромторг не обнаружил проблем в маркировке лекарств

16:42 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глобальных проблем с маркировкой лекарственных препаратов в России нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"У нас отдельный департамент, который отвечает за фармдеятельность, мониторит ситуацию, и, конечно же, Росздравнадзор - в тесной связи мы взаимодействуем. Но пока о каких-то глобальных проблемах, прежде всего, производители не заявляли", - сказал Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он указал, что розничное звено уже было готово к маркировке. "А что касается производителей или оптовиков - надо сказать, что серьезных сбоев мы не наблюдаем", - добавил замминистра.
По его словам, проблемы могут возникать на территориях, где отсутствует доступ к качественному интернету. "Но в этом случае есть возможность не сразу в онлайн-режиме списывать продукцию через выбытие, например, на кассе, а делать определенные накопления, и потом раз в определенный период эту информацию передавать в систему", - отметил замглавы Минпромторга.
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"Поэтому я надеюсь и уверен, что никаких проблем с лекарственными препаратами у нас не будет. Никаких сегодня глобальных проблем мы с точки зрения маркировки лекарственных средств не обнаружили", - заключил Евтухов.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховОбщество
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