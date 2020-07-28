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Минпросвещения рассказало о мерах поддержки детских лагерей
Почти 350 организаций отдыха и оздоровления детей воспользовались мерами поддержки экономического характера, говорится в ответе замглавы Минпросвещения РФ... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:18
россия
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наталья костенко
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), наталья костенко, госдума рф, общество

Минпросвещения рассказало о мерах поддержки детских лагерей

16:18 28.07.2020
60
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 350 организаций отдыха и оздоровления детей воспользовались мерами поддержки экономического характера, говорится в ответе замглавы Минпросвещения РФ Дениса Грибова на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Костенко.
Ранее Костенко, которая представляет в ГД Краснодарский край, направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложения по спасению детских лагерей от банкротства. В частности, депутат предлагала предоставить детским оздоровительным учреждениям льготные кредиты и разрешить детским санаториям не возвращать авансы по государственным закупкам.
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Как сообщает Минпросвещения со ссылкой на Минэкономразвития, 1102 организации, работающие в сфере детского отдыха и оздоровления и состоящие в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, получили меры поддержки, аналогичные тем, что были предусмотрены для малого и среднего бизнеса.
"По информации, предоставленной субъектами Российской Федерации, по состоянию на 30 июня 2020 года различными мерами поддержки экономического характера воспользовались около 350 организаций отдыха детей и их оздоровления, также заявки более чем 50 организаций отдыха детей и их оздоровления находятся в процессе рассмотрения или утверждения", - говорится в ответе за подписью замминистра Грибова.
Министерство отмечает, что многие организации отдыха детей и их оздоровления не обращались за предоставлением мер поддержки и не подавали документы.
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Согласно ответу замминистра, субъекты РФ, чтобы предотвратить сокращение организаций отдыха детей и их оздоровления, разрабатывают с учетом рекомендаций Минпросвещения дополнительные меры поддержки экономического характера.
"В целях проработки вопроса развития сферы отдыха детей и их оздоровления Минпросвещения России совместно с субъектами Российской Федерации проводит детальный анализ имеющейся инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей", - сообщается в письме.
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РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Наталья КостенкоГосдума РФОбщество
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