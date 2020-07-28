Минпросвещения рассказало о мерах поддержки детских лагерей

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 350 организаций отдыха и оздоровления детей воспользовались мерами поддержки экономического характера, говорится в ответе замглавы Минпросвещения РФ Дениса Грибова на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Почти 350 организаций отдыха и оздоровления детей воспользовались мерами поддержки экономического характера, говорится в ответе замглавы Минпросвещения РФ Дениса Грибова на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Костенко

Ранее Костенко, которая представляет в ГД Краснодарский край, направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложения по спасению детских лагерей от банкротства. В частности, депутат предлагала предоставить детским оздоровительным учреждениям льготные кредиты и разрешить детским санаториям не возвращать авансы по государственным закупкам.

Как сообщает Минпросвещения со ссылкой на Минэкономразвития, 1102 организации, работающие в сфере детского отдыха и оздоровления и состоящие в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, получили меры поддержки, аналогичные тем, что были предусмотрены для малого и среднего бизнеса.

"По информации, предоставленной субъектами Российской Федерации, по состоянию на 30 июня 2020 года различными мерами поддержки экономического характера воспользовались около 350 организаций отдыха детей и их оздоровления, также заявки более чем 50 организаций отдыха детей и их оздоровления находятся в процессе рассмотрения или утверждения", - говорится в ответе за подписью замминистра Грибова.

Министерство отмечает, что многие организации отдыха детей и их оздоровления не обращались за предоставлением мер поддержки и не подавали документы.

Согласно ответу замминистра, субъекты РФ, чтобы предотвратить сокращение организаций отдыха детей и их оздоровления, разрабатывают с учетом рекомендаций Минпросвещения дополнительные меры поддержки экономического характера.