СПЧ возьмет на контроль состояние Сафронова, если оно ухудшится

Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест. Архивное фото

Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) возьмет на контроль состояние советника главы " Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) возьмет на контроль состояние советника главы " Роскосмоса Ивана Сафронова , обвиняемого в госизмене, если оно ухудшится, сообщил Валерий Фадеев

"Во-первых, очень большие ошибки в тестах, во-вторых, может, он перенесет в легкой форме, если у него коронавирус, и ему не потребуется вообще ничего. Если вдруг Сафронову будет реально плохо, конечно, мы обратим на это внимание", - сказал Фадеев журналистам.

Также он отметил, что когда Сафронов был арестован и помещен в СИЗО, члены Совета немедленно решили узнать, в каком он состоянии и в ходе визита выслушали его соображения и замечания.

"Он ни на что не жаловался, жалоб не было. И коллеги из ОНК, из Совета выполнили свою работу", - добавил глава Совета.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ , советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . Вину бывший журналист не признает.