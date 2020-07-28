https://ria.ru/20200728/1575055795.html
СПЧ возьмет на контроль состояние Сафронова, если оно ухудшится
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) возьмет на контроль состояние советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, если оно... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:17
2020-07-28T16:17
иван сафронов
коронавирус covid-19
валерий фадеев
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, коронавирус covid-19, валерий фадеев, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) возьмет на контроль состояние советника главы "Роскосмоса
" Ивана Сафронова
, обвиняемого в госизмене, если оно ухудшится, сообщил Валерий Фадеев
.
"Во-первых, очень большие ошибки в тестах, во-вторых, может, он перенесет в легкой форме, если у него коронавирус, и ему не потребуется вообще ничего. Если вдруг Сафронову будет реально плохо, конечно, мы обратим на это внимание", - сказал Фадеев журналистам.
Также он отметил, что когда Сафронов был арестован и помещен в СИЗО, члены Совета немедленно решили узнать, в каком он состоянии и в ходе визита выслушали его соображения и замечания.
"Он ни на что не жаловался, жалоб не было. И коллеги из ОНК, из Совета выполнили свою работу", - добавил глава Совета.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы
арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ
, советнику Дмитрия Рогозина
вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США
. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.