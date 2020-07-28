В Дананге выявили еще семь случаев нового агрессивного коронавируса

БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. Еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией Еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировали вьетнамские медики в приморском городе Дананг в центральном Вьетнаме и соседней провинции Куангнам, сообщает во вторник интернет-портал правительства страны.

Новые пациенты, все граждане Вьетнама, заразились от пока неизвестных источников. Трое из них проживают в провинции Куангнам, четверо – в городе Дананге. Одна пациентка – женщина 29 лет, остальные шесть пациентов – три женщины и трое мужчин в возрасте от 56 до 71 года, говорится в сообщении.

В предыдущие дни сообщалось о регистрации сначала четырех, затем еще 11 пациентов с коронавирусом в Дананге.

В понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.

В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция. Во вторник министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о помещении в карантин 15 003 человек по всей стране в связи с новой вспышкой местных заражений в Дананге и новыми ввозными случаями заражения коронавирусом.

Новый для страны тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы того же вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.