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Распространение нового коронавируса
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В Дананге выявили еще семь случаев нового агрессивного коронавируса
Еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировали вьетнамские медики в приморском городе Дананг в центральном Вьетнаме и соседней... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дананг
в мире
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353
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коронавирус covid-19, дананг, в мире

В Дананге выявили еще семь случаев нового агрессивного коронавируса

16:12 28.07.2020 (обновлено: 16:35 28.07.2020)
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© REUTERS / VNA/Trinh Quoc DungПолицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
© REUTERS / VNA/Trinh Quoc Dung
БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. Еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировали вьетнамские медики в приморском городе Дананг в центральном Вьетнаме и соседней провинции Куангнам, сообщает во вторник интернет-портал правительства страны.
Новые пациенты, все граждане Вьетнама, заразились от пока неизвестных источников. Трое из них проживают в провинции Куангнам, четверо – в городе Дананге. Одна пациентка – женщина 29 лет, остальные шесть пациентов – три женщины и трое мужчин в возрасте от 56 до 71 года, говорится в сообщении.
Самолет в небе
Вчера, 04:57Распространение нового коронавируса
Во Вьетнаме приостановили внутренние полеты в Дананг из-за коронавируса
В предыдущие дни сообщалось о регистрации сначала четырех, затем еще 11 пациентов с коронавирусом в Дананге.
В понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция. Во вторник министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о помещении в карантин 15 003 человек по всей стране в связи с новой вспышкой местных заражений в Дананге и новыми ввозными случаями заражения коронавирусом.
Новый для страны тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы того же вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
С начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией, с учетом семи новых случаев, 438 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 438 случаев заболевания 276 – ввозные: в этих случаях инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину из-за границы вывозными авиарейсами, и несколько иностранцев, прибывших в страну. До вспышки в Дананге во Вьетнаме не было заражений внутри страны в течение 99 дней.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанангВ мире
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