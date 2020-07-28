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В Воронеже суд продлил арест ректора опорного вуза
Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей до конца августа ректора местного опорного университета Сергея Колодяжного, обвиняемого в получении взятки в РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:09
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

В Воронеже суд продлил арест ректора опорного вуза

16:09 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей до конца августа ректора местного опорного университета Сергея Колодяжного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении суда.
Следствие объявило о возбуждении уголовного дела в отношении Колодяжного 2 марта, фигурантами дела о мошенничестве стали еще четыре должностных лица вуза. По версии следствия, с января 2015 года по январь 2020 года ректор получил от подчиненного взятками не менее 2 миллионов рублей за покровительство по службе.
Кроме того, по данным следствия, с января 2015 года по 19 февраля 2020 года должностными лицами университета на имя "не менее 14 подчиненных сотрудников учебного заведения" были изготовлены приказы об их ежемесячном премировании. В результате сотрудники получили не менее 70 миллионов рублей бюджетных средств, которые "были переданы руководству учебного заведения", указывает СК. Фигуранты дела были задержаны, и 4 марта Ленинский районный суд Воронежа арестовал Колодяжного до 28 апреля, затем меру продлили до 28 июля.
"Ленинский районный суд Воронежа 28 июля... продлил срок содержания под стражей Колодяжному С.А. по 28 августа включительно", - говорится в сообщении суда.
Суд добавляет, что сам фигурант и его защита возражали против продления заключения под стражей, прося избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
Воронежский государственный технический университет получил статус опорного, объединив образовательный, научный, кадровый и материально-технический потенциалы двух ведущих технических вузов региона – Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Общее число студентов вуза составляет 20 тысяч человек. В университете обучаются студенты из 57 стран.
Колодяжный также является депутатом воронежской областной думы, членом фракции "Единая Россия", председателем комитета по строительной политике. Был избран в 2015 году по партийным спискам.
Сотрудник полиции
2 марта, 19:12
Источник сообщил о задержании ректора опорного университета в Воронеже
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Следственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
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