В Воронеже суд продлил арест ректора опорного вуза

ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей до конца августа ректора местного опорного университета Сергея Колодяжного , обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении суда.

Следствие объявило о возбуждении уголовного дела в отношении Колодяжного 2 марта, фигурантами дела о мошенничестве стали еще четыре должностных лица вуза. По версии следствия, с января 2015 года по январь 2020 года ректор получил от подчиненного взятками не менее 2 миллионов рублей за покровительство по службе.

Кроме того, по данным следствия, с января 2015 года по 19 февраля 2020 года должностными лицами университета на имя "не менее 14 подчиненных сотрудников учебного заведения" были изготовлены приказы об их ежемесячном премировании. В результате сотрудники получили не менее 70 миллионов рублей бюджетных средств, которые "были переданы руководству учебного заведения", указывает СК. Фигуранты дела были задержаны, и 4 марта Ленинский районный суд Воронежа арестовал Колодяжного до 28 апреля, затем меру продлили до 28 июля.

"Ленинский районный суд Воронежа 28 июля... продлил срок содержания под стражей Колодяжному С.А. по 28 августа включительно", - говорится в сообщении суда.

Суд добавляет, что сам фигурант и его защита возражали против продления заключения под стражей, прося избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Воронежский государственный технический университет получил статус опорного, объединив образовательный, научный, кадровый и материально-технический потенциалы двух ведущих технических вузов региона – Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Общее число студентов вуза составляет 20 тысяч человек. В университете обучаются студенты из 57 стран.