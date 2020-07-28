В Астраханской области вывели белый арбуз с привкусом лайма

Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" в Астраханской области

© Фото : селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя" Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Селекционеры в Селекционеры в Астраханской области вывели арбуз с белой мякотью и привкусом лайма, сообщил РИА Новости директор селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов.

По его словам, выведение нового сорта заняло около 15 лет. "Работа эта сложная - много ручных скрещиваний, опыление. В итоге у нас появился очень вкусный результат", - рассказал Соколов.

© Фото : селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя" Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" в Астраханской области © Фото : селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя" Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" в Астраханской области

Новый сорт арбузов средним весом до 3 килограммов имеет круглую гладкую форму, желтоватую кору без привычного рисунка и белую мякоть с мелкими темными семечками. "По вкусу он сочный, с кислинкой, напоминающей лайм, только сладкий. В нем высокое содержание сахара", - отметил селекционер.

В настоящее время новый сорт проходит государственное сортоиспытание. Ожидается, что зимой он будет включен в госреестр, после чего предприятие планирует реализовать первую партию семян. На прилавках белые арбузы можно будет увидеть уже летом следующего года.

"Возможности по производству семян у нас практически безграничны. По востребованности пока сказать сложно, но на желтый и оранжевый арбузы спрос в последние два-три года увеличился в десятикратном размере", - отметил Соколов.