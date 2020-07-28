Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575055291.html
В Астраханской области вывели белый арбуз с привкусом лайма
Селекционеры в Астраханской области вывели арбуз с белой мякотью и привкусом лайма, сообщил РИА Новости директор селекционно-семеноводческого предприятия... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:11
астраханская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575055045_87:0:1193:622_1400x0_80_0_0_8f179a578b42fcb4ba20ab90a2b78ee7.jpg
https://ria.ru/20190328/1552194679.html
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575055045_87:0:1193:622_1400x0_80_0_0_8f179a578b42fcb4ba20ab90a2b78ee7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575055045_226:0:1055:622_1400x0_80_0_0_25166f0e4c69b8b15ac836b278a00153.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575055045_329:0:951:622_1400x0_80_0_0_ec252d807c86d076d87fe9e577c0261b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астраханская область, общество

В Астраханской области вывели белый арбуз с привкусом лайма

16:08 28.07.2020 (обновлено: 16:11 28.07.2020)
2187
© Фото : селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя"Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" в Астраханской области
Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия Мастер семя в Астраханской области
© Фото : селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Селекционеры в Астраханской области вывели арбуз с белой мякотью и привкусом лайма, сообщил РИА Новости директор селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов.
По его словам, выведение нового сорта заняло около 15 лет. "Работа эта сложная - много ручных скрещиваний, опыление. В итоге у нас появился очень вкусный результат", - рассказал Соколов.
© Фото : селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя"Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" в Астраханской области
Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия Мастер семя в Астраханской области
© Фото : селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя"
Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" в Астраханской области
Новый сорт арбузов средним весом до 3 килограммов имеет круглую гладкую форму, желтоватую кору без привычного рисунка и белую мякоть с мелкими темными семечками. "По вкусу он сочный, с кислинкой, напоминающей лайм, только сладкий. В нем высокое содержание сахара", - отметил селекционер.
В настоящее время новый сорт проходит государственное сортоиспытание. Ожидается, что зимой он будет включен в госреестр, после чего предприятие планирует реализовать первую партию семян. На прилавках белые арбузы можно будет увидеть уже летом следующего года.
"Возможности по производству семян у нас практически безграничны. По востребованности пока сказать сложно, но на желтый и оранжевый арбузы спрос в последние два-три года увеличился в десятикратном размере", - отметил Соколов.
В планах у селекционеров вывести арбуз с зеленой мякотью, который дополнит "арбузную радугу". На это может потребоваться еще несколько лет.
Выставка хризантем Осенний блюз в Никитском ботаническом саду
28 марта 2019, 15:25РИА Наука
Новые сорта хризантем вывели в Крыму
1701045
Обсудить 0
Астраханская областьОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о мониторинге по COVID-19 в организациях для сирот
Молоток судьи
В Воронеже суд продлил арест ректора опорного вуза
Певица Ольга Бузова
Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным
Исправительная колония №15 в Ангарске
В новгородской колонии перехватили две партии телефонов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Кирилл призвал не отказываться от православия
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Машинист пострадал при сходе с рельсов электровозов в Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко переболел COVID-19
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
В Дананге выявили еще семь случаев нового агрессивного коронавируса
Капельницы
В Приморье 19 больниц возобновили плановую госпитализацию
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов попросил Голикову разобраться с долгами медучреждений и фондов
Борис Грызлов
Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Врач рассказала, кому опасно есть дыню
Фургаломобиль
В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния