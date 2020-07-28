https://ria.ru/20200728/1575055259.html
Голикова рассказала о мониторинге по COVID-19 в организациях для сирот
Мониторинг показал, что в 94% проверенных организаций для детей-сирот не было выявлено коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:08
2020-07-28T16:08
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татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Мониторинг показал, что в 94% проверенных организаций для детей-сирот не было выявлено коронавируса
, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
На заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер напомнила, что был проведен мониторинг ситуации в 846 организациях для детей-сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации.
"По данным мониторинга, в 94% организаций отсутствовали факты ковида как у детей, так и у взрослых, что говорит, в общем, о достаточно серьезных мерах, которые были приняты, и о том, что те методические рекомендации, которые были выработаны, были востребованы в практической работе", - сказала она на заседании попечительского совета при правительстве РФ.
Также Голикова рассказала, что были разработаны рекомендации, чтобы устройство детей-сирот в семьи не прекращалось. С 1 по 27 апреля законным представителям возвращены более 4,2 тысячи детей, более 4 тысяч детей переданы в семьи на гостевой режим или предварительную опеку, выплаты получили 3 431 гражданин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.