Голикова рассказала о мониторинге по COVID-19 в организациях для сирот

На заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер напомнила, что был проведен мониторинг ситуации в 846 организациях для детей-сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации.

"По данным мониторинга, в 94% организаций отсутствовали факты ковида как у детей, так и у взрослых, что говорит, в общем, о достаточно серьезных мерах, которые были приняты, и о том, что те методические рекомендации, которые были выработаны, были востребованы в практической работе", - сказала она на заседании попечительского совета при правительстве РФ.