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Распространение нового коронавируса
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Голикова рассказала о мониторинге по COVID-19 в организациях для сирот
Мониторинг показал, что в 94% проверенных организаций для детей-сирот не было выявлено коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:08
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о мониторинге по COVID-19 в организациях для сирот

16:08 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мониторинг показал, что в 94% проверенных организаций для детей-сирот не было выявлено коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер напомнила, что был проведен мониторинг ситуации в 846 организациях для детей-сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации.
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"По данным мониторинга, в 94% организаций отсутствовали факты ковида как у детей, так и у взрослых, что говорит, в общем, о достаточно серьезных мерах, которые были приняты, и о том, что те методические рекомендации, которые были выработаны, были востребованы в практической работе", - сказала она на заседании попечительского совета при правительстве РФ.
Также Голикова рассказала, что были разработаны рекомендации, чтобы устройство детей-сирот в семьи не прекращалось. С 1 по 27 апреля законным представителям возвращены более 4,2 тысячи детей, более 4 тысяч детей переданы в семьи на гостевой режим или предварительную опеку, выплаты получили 3 431 гражданин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
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