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В Приморье 19 больниц возобновили плановую госпитализацию
Девятнадцать больниц Приморья возобновили плановую госпитализацию, остановленную из-за ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:06
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

В Приморье 19 больниц возобновили плановую госпитализацию

16:06 28.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Девятнадцать больниц Приморья возобновили плановую госпитализацию, остановленную из-за ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона.
"В Приморье возобновлена плановая госпитализация в специализированные учреждения... Допуск к возобновлению плановой госпитализации пациентов получили 19 медицинских организаций", - говорится в сообщении.
Список больниц опубликован на сайте правительства региона. Это учреждения, которые соответствуют всем критериям "Чек-листа для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской организации", разработанного Росздравнадзором".
Кроме того, в регионе возобновлена госпитализация для проведения ЭКО. При этом оба супруга должны быть обследованы на COVID-19 перед вступлением в программу.
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Для плановой госпитализации пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу для оформления направления и проведения всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований, в том числе тестирования на COVID-19.
Посещение больных в стационарах все ещё запрещено.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Приморье заболели 6500 человек. Выздоровели 4953 пациента, умерли 74.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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