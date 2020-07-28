В Приморье 19 больниц возобновили плановую госпитализацию

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Девятнадцать больниц Приморья возобновили плановую госпитализацию, остановленную из-за ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона.

"В Приморье возобновлена плановая госпитализация в специализированные учреждения... Допуск к возобновлению плановой госпитализации пациентов получили 19 медицинских организаций", - говорится в сообщении.

Список больниц опубликован на сайте правительства региона. Это учреждения, которые соответствуют всем критериям "Чек-листа для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской организации", разработанного Росздравнадзором ".

Кроме того, в регионе возобновлена госпитализация для проведения ЭКО. При этом оба супруга должны быть обследованы на COVID-19 перед вступлением в программу.

Для плановой госпитализации пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу для оформления направления и проведения всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований, в том числе тестирования на COVID-19.

Посещение больных в стационарах все ещё запрещено.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Приморье заболели 6500 человек. Выздоровели 4953 пациента, умерли 74.