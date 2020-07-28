https://ria.ru/20200728/1575054933.html
В новгородской колонии перехватили две партии телефонов
Злоумышленники дважды пытались перебросить крупные партии мобильных телефонов в исправительную колонию №9 Новгородской области с помощью самодельных... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:03
2020-07-28T16:03
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
великий новгород
происшествия
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великий новгород
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), великий новгород, происшествия
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Злоумышленники дважды пытались перебросить крупные партии мобильных телефонов в исправительную колонию №9 Новгородской области
с помощью самодельных пневматических приспособлений, сообщает пресс-служба регионального главка ФСИН
.
"Сотрудники ИК-9 УФСИН России по Новгородской области в течение двух дней предотвратили две попытки переброса на территорию колонии крупных партий мобильных телефонов", - говорится в сообщении.
Сначала оперативники с сотрудниками отдела охраны в пяти метрах от внешнего ограждения при попытке переброса задержали 32-летнего жителя Великого Новгорода. Мужчина при помощи пневматического приспособления, выполненного из отрезка пластмассовой канализационной трубы, пытался перебросить в колонию семь мобильных телефонов с аккумуляторами.
Через два дня в 10 метрах от внешнего ограждения ИК-9 были задержаны жители Великого Новгорода 1984 и 1993 годов рождения, которые пытались с помощью "пневматики" доставить в колонию 12 мобильных телефонов, три зарядных устройства к ним и 10 SIM-карт.
В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ, санкция которой предусматривает до 5 тысяч рублей штрафа.