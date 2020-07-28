В новгородской колонии перехватили две партии телефонов

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Злоумышленники дважды пытались перебросить крупные партии мобильных телефонов в исправительную колонию №9 Злоумышленники дважды пытались перебросить крупные партии мобильных телефонов в исправительную колонию №9 Новгородской области с помощью самодельных пневматических приспособлений, сообщает пресс-служба регионального главка ФСИН

"Сотрудники ИК-9 УФСИН России по Новгородской области в течение двух дней предотвратили две попытки переброса на территорию колонии крупных партий мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

Сначала оперативники с сотрудниками отдела охраны в пяти метрах от внешнего ограждения при попытке переброса задержали 32-летнего жителя Великого Новгорода. Мужчина при помощи пневматического приспособления, выполненного из отрезка пластмассовой канализационной трубы, пытался перебросить в колонию семь мобильных телефонов с аккумуляторами.

Через два дня в 10 метрах от внешнего ограждения ИК-9 были задержаны жители Великого Новгорода 1984 и 1993 годов рождения, которые пытались с помощью "пневматики" доставить в колонию 12 мобильных телефонов, три зарядных устройства к ним и 10 SIM-карт.