Турецкая компания построит текстильную фабрику в Солнечногорске

"Инвестиции турецкой компании в рамках первого этапа проекта составят один миллиард рублей. На производстве будет создано 70 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже весной 2021 года. Проект будет реализован в индустриальном парке "Есипово", где при участии правительства региона уже создана вся необходимая инфраструктура для промышленных инвесторов", - говорится в сообщении.