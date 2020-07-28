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Турецкая компания построит текстильную фабрику в Солнечногорске
Турецкая компания "TT Group" построит текстильную фабрику на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск Московской области,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:03
новости подмосковья
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РИА Новости
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353
60
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московская область (подмосковье), солнечногорск, экономика

Турецкая компания построит текстильную фабрику в Солнечногорске

16:03 28.07.2020
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© Depositphotos / gstockstudioИндивидуальный пошив мужского костюма
Индивидуальный пошив мужского костюма
© Depositphotos / gstockstudio
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Турецкая компания "TT Group" построит текстильную фабрику на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
Торжественная церемония закладки камня и начало реализации первого этапа проекта запланированы на сентябрь текущего года. Первый этап предполагает начало деятельности по заводской и текстильной печати по ткани в производственном цеху площадью 5 000 квадратных метров.
"Инвестиции турецкой компании в рамках первого этапа проекта составят один миллиард рублей. На производстве будет создано 70 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже весной 2021 года. Проект будет реализован в индустриальном парке "Есипово", где при участии правительства региона уже создана вся необходимая инфраструктура для промышленных инвесторов", - говорится в сообщении.
Она добавила, что по завершении первого этапа инвестор планирует сразу приступить к реализации второго и третьего этапов. Дополнительно будет инвестирован еще один миллиард рублей и создано 550 рабочих мест.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскЭкономика
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