Турецкая компания построит текстильную фабрику в Солнечногорске

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Турецкая компания "TT Group" построит текстильную фабрику на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
Торжественная церемония закладки камня и начало реализации первого этапа проекта запланированы на сентябрь текущего года. Первый этап предполагает начало деятельности по заводской и текстильной печати по ткани в производственном цеху площадью 5 000 квадратных метров.
"Инвестиции турецкой компании в рамках первого этапа проекта составят один миллиард рублей. На производстве будет создано 70 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже весной 2021 года. Проект будет реализован в индустриальном парке "Есипово", где при участии правительства региона уже создана вся необходимая инфраструктура для промышленных инвесторов", - говорится в сообщении.
Она добавила, что по завершении первого этапа инвестор планирует сразу приступить к реализации второго и третьего этапов. Дополнительно будет инвестирован еще один миллиард рублей и создано 550 рабочих мест.