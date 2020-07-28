https://ria.ru/20200728/1575054820.html
Голикова оценила ситуацию со стимулирующими выплатами соцработникам
Более 257 тысяч социальных работников получили стимулирующие выплаты на сумму 7,25 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:02
2020-07-28T16:02
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_a7cae7e56c5da373422c300df3500651.jpg
https://ria.ru/20200710/1574148660.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_a7cae7e56c5da373422c300df3500651.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a3f0e43bd334e429a94f057afc77cf58.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_14d59a91b556d01b2b551574e422b9ab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, общество
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Более 257 тысяч социальных работников получили стимулирующие выплаты на сумму 7,25 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"С середины апреля, как вы знаете, в том числе по инициативе наших уважаемых коллег... были введены доплаты социальным работникам, и, в соответствии с поручением президента, стимулирующие выплаты на 27 июля выплачены более 257 тысячам социальных работников на общую сумму 7,250 миллиарда рублей", - сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Голикова напомнила, что меры поддержки были введены и для негосударственных организаций, если они берут людей из стационарных учреждений. На 20 июля выплату в размере МРОТ (12130 рублей) получили более пяти тысяч организаций, взявших на сопровождаемое проживание более 7 тысяч пожилых людей и инвалидов.
С 30 марта ФСС обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) без личного посещения, напомнила Голикова. По данным Минтруда, почти 30% заявлений на них поданы дистанционно, около 7,5% средств привезены на дом сотрудниками ФСС и волонтерами. Также впервые проактивно (не дожидаясь заявлений от граждан) были сформированы 5% заявок на формирование технических средств реабилитации.