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Голикова оценила ситуацию со стимулирующими выплатами соцработникам
Более 257 тысяч социальных работников получили стимулирующие выплаты на сумму 7,25 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:02
татьяна голикова
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татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию со стимулирующими выплатами соцработникам

16:02 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 257 тысяч социальных работников получили стимулирующие выплаты на сумму 7,25 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С середины апреля, как вы знаете, в том числе по инициативе наших уважаемых коллег... были введены доплаты социальным работникам, и, в соответствии с поручением президента, стимулирующие выплаты на 27 июля выплачены более 257 тысячам социальных работников на общую сумму 7,250 миллиарда рублей", - сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Голикова напомнила, что меры поддержки были введены и для негосударственных организаций, если они берут людей из стационарных учреждений. На 20 июля выплату в размере МРОТ (12130 рублей) получили более пяти тысяч организаций, взявших на сопровождаемое проживание более 7 тысяч пожилых людей и инвалидов.
С 30 марта ФСС обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) без личного посещения, напомнила Голикова. По данным Минтруда, почти 30% заявлений на них поданы дистанционно, около 7,5% средств привезены на дом сотрудниками ФСС и волонтерами. Также впервые проактивно (не дожидаясь заявлений от граждан) были сформированы 5% заявок на формирование технических средств реабилитации.
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