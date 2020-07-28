Голикова оценила ситуацию со стимулирующими выплатами соцработникам

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 257 тысяч социальных работников получили стимулирующие выплаты на сумму 7,25 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Более 257 тысяч социальных работников получили стимулирующие выплаты на сумму 7,25 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"С середины апреля, как вы знаете, в том числе по инициативе наших уважаемых коллег... были введены доплаты социальным работникам, и, в соответствии с поручением президента, стимулирующие выплаты на 27 июля выплачены более 257 тысячам социальных работников на общую сумму 7,250 миллиарда рублей", - сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова напомнила, что меры поддержки были введены и для негосударственных организаций, если они берут людей из стационарных учреждений. На 20 июля выплату в размере МРОТ (12130 рублей) получили более пяти тысяч организаций, взявших на сопровождаемое проживание более 7 тысяч пожилых людей и инвалидов.