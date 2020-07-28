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Греция 1 августа откроет шесть портов для круизных лайнеров
Круизные лайнеры с 1 августа смогут заходить в шесть портов Греции, официальное уведомление об этом министр туризма Харис Теохарис направил в Международную... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:12
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353
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Греция 1 августа откроет шесть портов для круизных лайнеров

16:02 28.07.2020 (обновлено: 16:12 28.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТурист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
Турист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Круизные лайнеры с 1 августа смогут заходить в шесть портов Греции, официальное уведомление об этом министр туризма Харис Теохарис направил в Международную ассоциацию круизных линий (CLIA) и три крупнейшие компании в этом секторе, которые действуют в Греции (MSC Cruises, Costa, TUI Cruises). Об этом сообщила Греческая туристическая организация GNTO.
"Министр туризма официально объявил, что с 1 августа 2020 года круизным лайнерам разрешено посещать шесть портов при заходе в Грецию. В частности, это порты Пирей, Родос, Ираклион, Волос, Корфу и Катаколо. После первой швартовки круизные лайнеры смогут заходить в любой другой греческий порт, включенный в их маршрут. Теохарис пояснил, что этот режим изменится только в случае новых эпидемиологических условий", - сообщила организация.
"Все круизные суда приветствуются в Греции, чтобы предложить их пассажирам уникальный опыт", - говорится в письме министра.
"Греция является первой страной, которая откликнулась на проблемы индустрии круизов и ввела медицинские протоколы, особенно для этой формы туризма. Медицинские процедуры, которые будут применяться под надзором греческих властей на круизных лайнерах, основаны на опубликованных стандартах Европейского союза ("Здоровые ворота ЕС"), в то же время они были адаптированы к греческому законодательству и национальной обстановке", - отметил министр.
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Теохарис также просит крупные международные круизные агентства рекомендовать своим клиентам поездку в Грецию после летнего сезона. "Нынешний сезон длится до конца года", - подчеркивает министр в письме.
Греция с 1 июля отменила почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в силе остался лишь запрет на проведение массовых мероприятий. С 15 июня зарубежные рейсы принимали только аэропорты Афин и Салоников, с 1 июля были разрешены прямые чартерные рейсы на греческие острова. Возобновились также заходы иностранных судов в порты, открылись для проезда туристов на автомобилях контрольно-пропускные пункты на границах, хотя и с ограничениями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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