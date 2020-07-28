Греция 1 августа откроет шесть портов для круизных лайнеров

"Греция является первой страной, которая откликнулась на проблемы индустрии круизов и ввела медицинские протоколы, особенно для этой формы туризма. Медицинские процедуры, которые будут применяться под надзором греческих властей на круизных лайнерах, основаны на опубликованных стандартах Европейского союза ("Здоровые ворота ЕС"), в то же время они были адаптированы к греческому законодательству и национальной обстановке", - отметил министр.