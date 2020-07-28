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Экс-следователь в Москве получил 4,5 года колонии за взятку
Бывший следователь в Москве получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:01
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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москва, происшествия

Экс-следователь в Москве получил 4,5 года колонии за взятку

16:01 28.07.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший следователь в Москве получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
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В суде установлено, что бывший следователь на рабочем месте лично получил от действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий лица взятку 500 тысяч рублей за переквалификацию деяния фигуранта по находящемуся в производстве уголовному делу на менее тяжкий состав преступления.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, отмечают в прокуратуре.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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