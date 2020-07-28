Экс-следователь в Москве получил 4,5 года колонии за взятку

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший следователь в Бывший следователь в Москве получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что бывший следователь на рабочем месте лично получил от действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий лица взятку 500 тысяч рублей за переквалификацию деяния фигуранта по находящемуся в производстве уголовному делу на менее тяжкий состав преступления.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, отмечают в прокуратуре.