https://ria.ru/20200728/1575054683.html
Экс-следователь в Москве получил 4,5 года колонии за взятку
Бывший следователь в Москве получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:01
2020-07-28T16:01
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_62588da0ce35ff9d1a2233005fe24934.jpg
https://ria.ru/20200720/1574588859.html
https://ria.ru/20200716/1574470064.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_62588da0ce35ff9d1a2233005fe24934.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1400x0_80_0_0_d77d9dacc453e0ab761bb28aa41af041.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_218:0:1018:800_1400x0_80_0_0_7ce94033692eb0426c5860421a9cd252.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Бывший следователь в Москве
получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что бывший следователь на рабочем месте лично получил от действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий лица взятку 500 тысяч рублей за переквалификацию деяния фигуранта по находящемуся в производстве уголовному делу на менее тяжкий состав преступления.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, отмечают в прокуратуре.
Приговор суда в законную силу не вступил.