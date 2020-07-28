Системы водоотведения проверят в подмосковном Талдоме

В понедельник сотрудники Минэкологии региона по ВКС приняли участие в заседании комитета по экологии и природопользованию Московской областной Думы, которое состоялось в городском округе Талдом. Участники обсудили экологические проблемы округа, а также недавний инцидент с загрязнением реки Дубны, которое произошло из-за обильных дождей, в результате чего в реку поступило большое количество органики.