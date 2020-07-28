https://ria.ru/20200728/1575054475.html
Системы водоотведения проверят в подмосковном Талдоме
Все системы водоотведения проверят в городском округе Талдом Московской области, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Подмосковья. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:57
2020-07-28T15:57
новости подмосковья
талдом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147360/53/1473605357_356:0:4141:2129_1400x0_80_0_0_151aae0d0eb813dcc2ca007f77b07c8d.jpg
талдом
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147360/53/1473605357_356:0:4141:2129_1400x0_80_0_0_151aae0d0eb813dcc2ca007f77b07c8d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/147360/53/1473605357_829:0:3668:2129_1400x0_80_0_0_18ce205de56601f0230c49b749601a87.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147360/53/1473605357_1184:0:3313:2129_1400x0_80_0_0_83d2fe1275c2476c6edf29274014a709.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
талдом, общество
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Все системы водоотведения проверят в городском округе Талдом Московской области
, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Подмосковья.
В понедельник сотрудники Минэкологии региона по ВКС приняли участие в заседании комитета по экологии и природопользованию Московской областной Думы, которое состоялось в городском округе Талдом. Участники обсудили экологические проблемы округа, а также недавний инцидент с загрязнением реки Дубны, которое произошло из-за обильных дождей, в результате чего в реку поступило большое количество органики.
"Участники заседания приняли решение поручить администрации округа проверку всех коллекторов и других объектов коммунальной инфраструктуры, чтобы не допустить повторения нарушения. При необходимости, в обследовании могут помочь сотрудники Минэкологии", - говорится в сообщении.