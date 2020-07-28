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Системы водоотведения проверят в подмосковном Талдоме
Все системы водоотведения проверят в городском округе Талдом Московской области, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Подмосковья. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:57
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РИА Новости
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353
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талдом, общество

Системы водоотведения проверят в подмосковном Талдоме

15:57 28.07.2020
52
© Фото : A.Savin / Wikimedia CommonsПлощадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
Площадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
© Фото : A.Savin / Wikimedia Commons
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Все системы водоотведения проверят в городском округе Талдом Московской области, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Подмосковья.
В понедельник сотрудники Минэкологии региона по ВКС приняли участие в заседании комитета по экологии и природопользованию Московской областной Думы, которое состоялось в городском округе Талдом. Участники обсудили экологические проблемы округа, а также недавний инцидент с загрязнением реки Дубны, которое произошло из-за обильных дождей, в результате чего в реку поступило большое количество органики.
"Участники заседания приняли решение поручить администрации округа проверку всех коллекторов и других объектов коммунальной инфраструктуры, чтобы не допустить повторения нарушения. При необходимости, в обследовании могут помочь сотрудники Минэкологии", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяТалдомОбщество
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