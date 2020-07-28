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Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена выступить в парламенте страны 3 августа, в день обращения белорусского лидера Александра... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:55
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа

15:55 28.07.2020
505
© Sputnik / Анна НефедоваСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© Sputnik / Анна Нефедова
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена выступить в парламенте страны 3 августа, в день обращения белорусского лидера Александра Лукашенко с ежегодным посланием к народу и парламенту, сообщил во вторник штаб альтернативных политиков, объединивших свои усилия вокруг Тихановской.
"Все кандидаты в президенты с момента их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях. В том числе, по государственному телевидению. Поэтому сегодня, 28 июля, Светлана Тихановская направила свое обращение с просьбой выступить на заседании внеочередной сессии Национального собрания Республики Беларусь. На той же сессии, где 3 августа, перед началом досрочного голосования, со своим посланием будет выступать действующий президент", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, также находится в статусе кандидата на пост президента. По мнению Тихановской, всем кандидатам в президенты должны быть обеспечены равные права и наложены равные обязанности.
Согласно копии заявления, опубликованной штабом в соцсетях, документ направлен в ЦИК, обе палаты белорусского парламента, а также в Национальную государственную телерадиокомпанию, которая традиционно ведет трансляцию послания. В заявлении подчеркивается, что действующий президент мог выбрать для обращения к парламенту и народу любой день, но это произойдет 3 августа – непосредственно перед началом досрочного голосования на выборах президента. Политик просит также пригласить ее на внеочередную сессию парламента, предоставить возможность освещения ее предвыборной программы в тот же день и в том же объеме, что и для обращения Лукашенко.
Ранее национальный правовой интернет-портал республики сообщил, что Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту республики. Послание является ежегодным. В этом году оно было запланировано на середину апреля, но было перенесено на более поздние сроки из-за неопределенной ситуации с коронавирусом COVID-19. Белорусы будут выбирать президента 9 августа, досрочное голосование стартует 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек.
Ранее три штаба - кандидата в президенты Тихановской, а также незарегистрированных в этом качестве экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало - заявили, что решили объединить усилия во время текущей избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова. На прошлой неделе Цепкало заявила, что разрабатывается IT-решение, которое позволит минимизировать возможные нарушения во время выборов президента в стране, назначенных на 9 августа.
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