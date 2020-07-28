Суд отменил приговор полицейским по делу "петрозаводского маньяка"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Верховный суд . Верховный суд Карелии во вторник отменил оправдательный приговор троим полицейским, которые обвинялись в халатности после убийства "петрозаводским маньяком" Антоном Ипатовым двух девушек, сообщила РИА Новости представитель суда.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года Ипатов убил двух девушек, встретившихся ему на улице, в общей сложности он нанес им 25 ножевых ранений. Следствие отмечало, что за три месяца до этого Ипатов проломил собутыльнику голову и ранил ножом в грудь несовершеннолетнюю соседку, и если бы правоохранительные органы приняли в отношении Ипатова решительные меры, убийства можно было бы предотвратить.

"(Оправдательный) приговор отменен. Дело направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский городской суд ", - сказала собеседница агентства.

По её словам, рассмотрение дела состоялось на основании апелляционных жалоб потерпевших, а также представления республиканской прокуратуры.

Ранее в конце мая Петрозаводский горсуд оправдал обвиняемых в халатности замначальника СУ УМВД по Петрозаводску Ивана Воронова, старшего участкового ОП №2 Рината Гратий и старшего следователя СУ УМВД Екатерину Хорину. Изначально прокурор запрашивал для каждого максимальное наказание - лишение свободы на 5 лет, сообщал РИА Новости адвокат Виталий Черкасов, который представляет интересы матери одной из погибших девушек.