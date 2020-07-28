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Суд отменил приговор полицейским по делу "петрозаводского маньяка"
Верховный суд Карелии во вторник отменил оправдательный приговор троим полицейским, которые обвинялись в халатности после убийства "петрозаводским маньяком"... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:55
россия
петрозаводский городской суд
петрозаводск
происшествия
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353
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россия, петрозаводский городской суд, петрозаводск, происшествия

Суд отменил приговор полицейским по делу "петрозаводского маньяка"

15:55 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Верховный суд Карелии во вторник отменил оправдательный приговор троим полицейским, которые обвинялись в халатности после убийства "петрозаводским маньяком" Антоном Ипатовым двух девушек, сообщила РИА Новости представитель суда.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года Ипатов убил двух девушек, встретившихся ему на улице, в общей сложности он нанес им 25 ножевых ранений. Следствие отмечало, что за три месяца до этого Ипатов проломил собутыльнику голову и ранил ножом в грудь несовершеннолетнюю соседку, и если бы правоохранительные органы приняли в отношении Ипатова решительные меры, убийства можно было бы предотвратить.
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
27 февраля, 17:01
Суд оставил приговор "петрозаводскому маньяку" без изменений
"(Оправдательный) приговор отменен. Дело направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский городской суд", - сказала собеседница агентства.
По её словам, рассмотрение дела состоялось на основании апелляционных жалоб потерпевших, а также представления республиканской прокуратуры.
Ранее в конце мая Петрозаводский горсуд оправдал обвиняемых в халатности замначальника СУ УМВД по Петрозаводску Ивана Воронова, старшего участкового ОП №2 Рината Гратий и старшего следователя СУ УМВД Екатерину Хорину. Изначально прокурор запрашивал для каждого максимальное наказание - лишение свободы на 5 лет, сообщал РИА Новости адвокат Виталий Черкасов, который представляет интересы матери одной из погибших девушек.
Ранее Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге оставил без изменений приговор Верховного суда Карелии в отношении Ипатова, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийства. По данным следствия, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Кухонный нож
16 сентября 2019, 16:21
"Вся в крови, рядом – нож". Свидетели о нападении "петрозаводского маньяка"
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РоссияПетрозаводский городской судПетрозаводскПроисшествия
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