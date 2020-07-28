Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

По словам юриста, серьезно они это предложение не рассматривали, так как Сафронов невиновен и намерен защищаться.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.