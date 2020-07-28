https://ria.ru/20200728/1575054299.html
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:55
2020-07-28T16:14
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574794741.html
Алексей Веселин
От какой сделки? Сделки с совестью? Сделки по помощи "следователям" обосновать шитое белыми нитками дело против него? Знаете что такое сверхнаглость? Это сделать кучу перед дверью, потом позвонить хозяевам в дверь и попросить их убрать.
160
Oleg Oleg
А Бутина сразу согласилась на сделку со следствием.
98
63
москва
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", происшествия