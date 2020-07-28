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Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:14
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
происшествия
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От какой сделки? Сделки с совестью? Сделки по помощи "следователям" обосновать шитое белыми нитками дело против него? Знаете что такое сверхнаглость? Это сделать кучу перед дверью, потом позвонить хозяевам в дверь и попросить их убрать.
160
А Бутина сразу согласилась на сделку со следствием.
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москва
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", происшествия

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

15:55 28.07.2020 (обновлено: 16:14 28.07.2020)
14711
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
По словам юриста, серьезно они это предложение не рассматривали, так как Сафронов невиновен и намерен защищаться.
Советника Дмитрия Рогозина задержали 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По данным ФСБ, он передал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита уточняла, что их клиента подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. По версии обвинения, дело касается раскрытия в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, при этом конечным получателем были США.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде
23 июля, 14:47
Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова
117531462159
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РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАИван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Происшествия
Популярные комментарии
От какой сделки? Сделки с совестью? Сделки по помощи "следователям" обосновать шитое белыми нитками дело против него? Знаете что такое сверхнаглость? Это сделать кучу перед дверью, потом позвонить хозяевам в дверь и попросить их убрать.
28 июля, 16:30
Алексей Веселин
76410178
А Бутина сразу согласилась на сделку со следствием.
28 июля, 16:43
Oleg Oleg
503011214
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