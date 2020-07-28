В Приангарье медучреждения возвращаются к обычному режиму работы

ИРКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Медучреждения Медучреждения Иркутской области , перепрофилированные для лечения больных с COVID-19, начинают возвращаться к обычному режиму работы, сообщает пресс-службы правительства Приангарья.

В Иркутской области продолжается постепенное снятие ограничений, введенных указом врио губернатора 31 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. В конце прошлой недели начали работать кафе и рестораны, которые находятся на территории турбаз. Все остальные учреждения общепита смогут открыться 1 августа.

"Медицинские учреждения, оборудованные под инфекционные госпитали, постепенно возвращаются к обычному профилю работы. Первыми после дезинфекции откроются областной гериатрический центр и курорт "Ангара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в организациях здравоохранения в настоящее время составляются графики диспансерного приема жителей Приангарья старше 65 лет и оказания медпомощи гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предполагается, что они будут обследоваться на дому с помощью передвижного оборудования либо в поликлиниках в выходные дни.

В настоящее время в регионе продолжает действовать масочный режим. Для пенсионеров старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.

В Иркутской области на 28 июля зарегистрированы 13 134 случая заболевания COVID-19, выздоровели в общей сложности 9 232 человека, умерли 193 человека, из них 71 от сопутствующих заболеваний. В больницах региона находятся 871 человек инфицированных коронавирусом.