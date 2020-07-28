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В Приангарье медучреждения возвращаются к обычному режиму работы
Медучреждения Иркутской области, перепрофилированные для лечения больных с COVID-19, начинают возвращаться к обычному режиму работы, сообщает пресс-службы... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:54
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В Приангарье медучреждения возвращаются к обычному режиму работы

15:54 28.07.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
ИРКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Медучреждения Иркутской области, перепрофилированные для лечения больных с COVID-19, начинают возвращаться к обычному режиму работы, сообщает пресс-службы правительства Приангарья.
В Иркутской области продолжается постепенное снятие ограничений, введенных указом врио губернатора 31 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. В конце прошлой недели начали работать кафе и рестораны, которые находятся на территории турбаз. Все остальные учреждения общепита смогут открыться 1 августа.
"Медицинские учреждения, оборудованные под инфекционные госпитали, постепенно возвращаются к обычному профилю работы. Первыми после дезинфекции откроются областной гериатрический центр и курорт "Ангара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в организациях здравоохранения в настоящее время составляются графики диспансерного приема жителей Приангарья старше 65 лет и оказания медпомощи гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предполагается, что они будут обследоваться на дому с помощью передвижного оборудования либо в поликлиниках в выходные дни.
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В настоящее время в регионе продолжает действовать масочный режим. Для пенсионеров старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.
В Иркутской области на 28 июля зарегистрированы 13 134 случая заболевания COVID-19, выздоровели в общей сложности 9 232 человека, умерли 193 человека, из них 71 от сопутствующих заболеваний. В больницах региона находятся 871 человек инфицированных коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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