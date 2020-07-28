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Редакция "Комсомольской правды" работает после сообщения о "минировании"
Редакция газеты "Комсомольская правда" продолжает работать после сообщения о минировании здания, где она находится, на месте работают оперативники, рассказал... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:54
комсомольская правда (издательство)
владимир сунгоркин
москва
происшествия
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РИА Новости
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комсомольская правда (издательство), владимир сунгоркин, москва, происшествия

Редакция "Комсомольской правды" работает после сообщения о "минировании"

15:54 28.07.2020
33
© РИА НовостиСайт "Комсомольской правды"
Сайт Комсомольской правды
© РИА Новости
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Редакция газеты "Комсомольская правда" продолжает работать после сообщения о минировании здания, где она находится, на месте работают оперативники, рассказал РИА Новости генеральный директор, главный редактор издания Владимир Сунгоркин.
Ранее СМИ сообщили, что в полицию поступило сообщение о том, что здание завода "Вымпел", где находится редакция газеты, якобы заминировано.
"Да, вы знаете, какое-то сообщение прошло. Полиция там, насколько я знаю, то ли работает, то ли отработала, редакция работает... Вроде всё уже позади", - сказала Сунгоркин.
Сотрудник полиции
Вчера, 15:08
Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве оказалось ложным
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Комсомольская правда (издательство)Владимир СунгоркинМоскваПроисшествия
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